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Epic Games Store yaz sonu indirim kampanyası devam ederken, bedava oyun hediyesi pas geçilmedi; Football Manager 2024 Epic Games’te ücretsiz oluyor. Epic Games Store’da bu hafta iki oyun ücretsiz sunuluyor. 5 – 12 Eylül tarihleri arasında Epic Games kullanıcıları iki oyunu birden bedava bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler. İşte Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunları…

PC oyuncularının en çok tercih ettiği platform olan Epic Games her hafta kullanıcılarına bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Geçtiğimiz hafta platformda iki oyun bedava sunulmuştu; Wild Card Football ve Fallout Classic Collection. Bu oyunları hala indirmediyseniz bugün (5 Eylül) saat 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Yeni haftanın ücretsiz oyunlarından biri de en sevilen futbol menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager 2024. Bu oyun futbol oyunu severler arasında son derece popüler bir yapım. Diğer ücretsiz oyun ise Sniper Ghost Warrior Contracts. Söz konusu iki oyunu 5- 12 Eylül tarihleri arasında Epic Games Store’dan bedava indirebilirsiniz. Peki Epic Games’te ücretsiz oyun nasıl indirilir, bakalım…

Sniper Ghost Warrior Contracts ve Football Manager 2024’ü ücretsiz bir şekilde indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Akabinde ilgili oyunun sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve böylelikle oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur.

Hali hazırda Football Manager 2024 Epic Games fiyatı yaklaşık 1200 TL, Steam fiyatı ise 40 dolar seviyelerinde. Futbolseverlerin en beğendikleri oyunlardan biri olan Football Manager 2024’e ücretsiz sahip olma fırsatını kaçırmayın.

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve Sega, Catso ve SEGA of America tarafından yayınlanan Football Manager 2024, futbol menajerlik simülasyon video oyunudur. 6 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülen yapım Footbol Manager serisinin 19. yapımı olarak oyuncuya sunulmuştur. Çok oyunculu moda sahip olan FM2024, PC’de ve pek çok konsolda oynanabilmektedir.

Sniper Ghost Warrior Contracts Hakkında

CI Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan Sniper Ghost Warrior Contracts 22 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Taktiksel nişancı oyunu olarak yüzde 91’i aşkın beğeni puanına sahip olan yapım, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Çok oyunculu moda sahip olan oyun Sniper Ghost Warrior 3’ün devamı olarak yayınlanmıştır.