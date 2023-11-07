Football Manager 2024 Mobil Sürümü Çıktı!

Günümüzün en popüler menajerlik oyunu olan Football Manager’in oyuncu kitlesi oldukça büyük. Yapımcı şirketin açıklamasına göre Football Manager 2024 oyunun son serisi olarak karşımıza çıkacak. Bugünkü yazımızda sizlere Football Manager 2024 Mobil sürümü hakkında bilgi vereceğiz.

Son yapılan ekleme ile Football Manager 2024 mobil cihazlar için de çıkartılarak bir ilki gerçekleşti. Bunun yanında mobil versiyon ile karşımıza çıkan Football Manager 2024 Netflix ile yapılan anlaşma doğrultusunda, Netflix Games aracılığı ile sunulmakta.

Yeni mobil versiyonunda tabi ki bilgisayar sürümünde ki gibi tüm özellikler bulunmamakta fakat bir çok özellik mobil sürümde mevcut olacak. Takımımızı değerlendirmemizi sağlayacak ve transfer pazarında genç yetenekleri keşfedebileceğiz.

Son olarak Football Manager 2024’e giriş yapabilmek için oyunu App Store ve Google Play’den oyunu indirebilirsiniz. Ancak giriş yapmak için bir Netflix hesabına ihtiyacınız olacak. Cihazınızda Netflix’e giriş yapmadıysanız, oyunun yükleme ekranına geldiğinizde bir giriş yapma talebi ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu noktada ya Netflix hesap bilgilerinizi girmeniz ya da yeni bir üyelik yapmanız gerecek.