Ana Sayfa » Oyun Football Manager 25 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu! Oyun Football Manager 25 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 4 Görüntüleme

Alanının en iyi yapımlarından biri olan futbol menajerliği oyunu Football Manager’ın yeni versiyonu duyuruldu. SEGA tarafından yayınlanan ve Sports Interactive’in geliştirdiği Football Manager 25 çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu. Kadın futbolunun da buunduğu FM 25, bir önceki sürüme göre önemli iyileştirmelerle geliyor; işte detaylar…

İlk oyunu 2004 yılında piyasaya sürülen Football Manager’ın yeni oyunu FM 25 için bir duyuru trailerı yayınlandı. Videoda görüldüğü üzere Football Manager 25, 26 Kasım 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak. PC, iOS, Android, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X-S ve Nintendo Switch platformlarında yayınlanacak olan yapımın adı her platformda farklı olacak.

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Oyunun ismi platformlara göre bazı farklılıklar içerecek ve bu kapsamda Football Manager 25 mobilde FM 25 Touch, konsolda FM25 Console, Netflix için de FM25 Mobile adı ile sunulacak. FM 2025 duyuru videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Football Manager serisinin yeni oyunu FM 25, son yapıma göre önemli güncellemeler barındırıyor. Bunlar; kadın futbolu ve Unity motoruna geçiş (mobil versiyon dışında). Bu yeni güncellemelerle FM 25 oyuncuları artık dünyanın en büyük liginde oynayabilecek ve kadın futbolunda yarışabilecek. Yeni sürümle oyuncular daha keyifli bir oyun deneyimi yaşayacaklar.

Kadın futbolunun da oyuna dahil olması nedeniyle oyunda çok daha fazla lig, ülke ve oyuncu veritabanı bulunacak. Sports Interactive’in yaptığı açıklamaya göre Unity Engine motoruna geçiş, oyuna teknik ve görsel bakımdan muhteşem bir yenilik getirmiş durumda. Bunların yanı sıra oyuna Premier Lig lisanslı olarak gelecek. Bu kapsamda oyuncu fotoğrafları, formalar, logolar, markalar lisanslı olacak.

FM 2025 Fiyatı!

Heyecanla beklenen ve muhteşem yeniliklerle gelen Football Manager 25 fiyatı 1260 TL seviyesinde. Oyun hali hazırda Epic Games Store’da ön siparişe açılmış durumda.

Özellikle FM 25 PC oyuncularının merak ettiği sistem gereksinimleri de belli oldu. İşte FM 25 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minimum PC sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD FX-4100

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 20 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon R9 380

Önerilen gereksinimler