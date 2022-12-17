Ford, Avrupa’ya Gelecek Yeni Crossover’larını Tanıttı

Ford Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, önümüzdeki yılın başlarında giden Fiesta‘nın yerini alması planlanan elektrikli crossover ile dalga geçti. Şirket, benzinli ve dizel motorlu seleflerinden görevi devralan elektrikli araçlarla Avrupa portföyünü tamamen yeniliyor.

Şimdiye kadar, Ford ilk tamamen elektrikli crossover‘ını meraklı gözlerden uzak tuttu ama Martin Sander kendini tutamadı ve Twitter’da arabanın yanında bir fotoğrafını paylaştı. Ayrıca açılışın hemen köşede olduğunu ve otomobilin Almanya’nın Köln kentinde üretileceğini de doğruladı.

Şimdi her şey yerine oturuyor – Fiesta, onlarca yıllık hizmetten sonra boyun eğiyor ve yapıldığı fabrika, yeni nesil elektrikli arabaları üretebilmek için multi-milyonluk bir yenilemeden geçiyor. Yenilemenin Mart ayında tamamlanması planlanıyor, bu da tam olarak o yılın Temmuz ayında üretime başlayacak olan üretim crossover’ın tanıtılacağı zaman.

Fotoğrafta otomobilin sadece küçük bir kısmı gösterilmiş olsa da, Ford F-150 Lightning‘dekinden çok da farklı olmayan yepyeni bir ışık imzası olduğunu fark edebiliyoruz. Yaklaşan elektrikli araçların boyutunu ve genel şeklini tam olarak değerlendirebiliriz – kesinlikle tanıdık açılara ve duruşa sahip daha küçük bir Ford Explorer‘a bakıyoruz.

Ford, yeni elektrikli aracının Nissan Ariya ve Toyota bZ4X gibileriyle rekabet etmesini istiyor, ancak şirket yöneticileri Volkswagen ID 4’ten bahsetmekten kaçındı – bunun nedeni, esasen, yeni Ford’un giyinmiş bir ID 4 olacak olması. Bu belki de çok güçlü bir ifade – iki araba MEB (yakında MEB+ olacak) platformunu paylaşacak ve Skoda Enyaq’ın VW’den kardeşleriyle rekabet ettiği gibi rakip olacak.

Tasarım tamamen farklı olacak ve sadece bu açıdan bakıldığında, Ford’un güçlü görüneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaput çizgisi yüksek ve ön kısım, güçlü çamurluk kemerleri ve büyük tekerlekleri ile tıknaz – araba maceraya hazır görünecek ve Ford’un potansiyel alıcılara göndermek istediği mesaj bu.

Şirketin gelecekteki Avrupa elektrikli otomobilleri için kullandığı yeni tasarım ahlakına “Maceracı Ruh” adı veriliyor ve şirket, Ford’un 120 yıllık geleneklerini yeni tasarımlara kanalize ettiğini iddia ediyor.

Ford, tüm yeni elektrikli arabalarını dört aileye ayırıyor: Aktif Macera, Vahşi Performans, En İyi Dış Mekan ve Şehirden Kaçış. Yeni MEB tabanlı crossover, AWD aktarma organları ve orta boyutu sayesinde Aktif Macera grubuna giriyor.

Ford, yaklaşmakta olan model için klasik isimlerinden birini kullanmayı planlıyor ve görünüşe göre onun daha sportif bir versiyonu da olacak. Ford’un 700 km’ye kadar menzile sahip yeni MEB+ platformunu kullanıp kullanmayacağını veya yalnızca mevcut MEB’ye erişim izni verilip verilmeyeceğini görmek ilginç olacak. Yine de – 220 kW (299 hp) AWD Ford crossover, VW ID 4 GTX kardeşi gibi yalnızca 483 km menzil elde etse bile kazanan gibi görünüyor.