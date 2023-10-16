Ford, F-150 Lightning için büyük indirimler sunuyor

Ford, F-150 Lightning‘e göz diken potansiyel alıcılar için bazı heyecan verici teşvikler sunarak bu elektrikli güç merkezi kamyonu önemli ölçüde daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Masada 14.000 €’ya varan indirimlerle, şimdi dalmak için ideal bir an olabilir.

Ford, en üst seviye 2023 F-150 Lightning Platinum donanım için 7.000 € perakende satın alma teşviki sunuyor. Kiralama seçeneğini tercih ediyorsanız, üzülmeyin – Red Carpet Lease müşteri nakdi olarak eşdeğer bir 7.000 € mevcuttur. Platinum donanım bütçenizi çok zorluyorsa, F-150 Lightning Lariat satın alanlar için 7.000 € ve kiralayanlar için 4.700 € gibi cazip bir teşvik sunuyor. XLT donanım hem kiralama hem de satın alma için nispeten mütevazı bir 1.400 € indirim sunuyor. Ne yazık ki, Pro modeli bu noktada herhangi bir indirimden muaf tutuluyor.

Ayrıca, F-150 Lightning’in hala tam 7.000 € vergi kredisine hak kazandığını belirtmek gerekir. Fiyatı 75.000 €’nun biraz üzerinde olan üst düzey Platinum modeli bile 14.000 €’ya varan birleşik tasarruf sağlayabilir. Bu teşvikler 2 Ocak’a kadar geçerlidir.

Ford, elektrikli kamyonetlerinin satışlarında bir düşüş yaşayarak Temmuz ve Eylül ayları arasında bir önceki yıla kıyasla %45’lik bir düşüşle 3.503 adet satmayı başardı. Ford bu düşüşü talep eksikliğine değil, üretim kesintilerine bağlıyor. Altı haftalık bir aradan sonra üretimi yeniden başlatmak için aktif olarak çalışıyorlar ve Rouge Elektrikli Araç Merkezini genişletmeyi hedefliyorlar.

Teşviklerden daha fazlasını arayanlar için Ford, 2024 F-150 Lightning için yeni bir “Flash” donanımını tanıttı. Bu versiyon 515 km’lik etkileyici bir menzil, son teknoloji ile donatılmış bir iç mekan ve bir ısı pompası sunuyor ve tüm bunlar 65.000 €’nun biraz altında başlıyor. “Flash” trimi XLT ve Lariat trimlerindeki en iyi özellikleri bir araya getirerek elektrikli pikaplarında biraz daha fazla yetenek arayanlar için çok yönlü bir paket sunuyor.

tabii ki tüm bu indirimler ve kiralama seçenekleri ABD’de yaşan kişiler için geçerli. Maalesef ki ülkemizde bu aracın resmi satışı bulunmamaktadır.