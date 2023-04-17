Ana SayfaOtomobilFord Mustang 1800 Beygir Gücüyle Dönüyor

Ford Mustang 1800 Beygir Gücüyle Dönüyor

Önceki modelinin hızlı olmadığını düşünen Ford mühendisleri, yeni Mustang'ı 1800 beygir gücüyle piste çıkarıyor. Hedef ise iki adet rekor kırmak olacak.

Cemre Yılmaz

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
19
ford mustang 1800 beygir gucu

Dikkat! Google Bu Uygulamaları Play Store’dan Kaldırdı

Google kısa bir süre önce, kullanıcının izni olmadan zararlı işlevler gerçekleştirebilen 36 kötü amaçlı Android...

Ford, şu anda en hızlı çeyrek millik elektrikli araba için dünya rekorunu elinde tutuyor. 2020’de şirket, Mustang Cobra 1400‘ü bir drag pistine çıkardı ve 171,97 mil / saat hızla 8,12 saniyelik bir süre kaydetti. 1400 olarak adlandırılmasına rağmen, söz konusu Mustang 1.502 bg’ye sahipti ve Ford bunun yeterince hızlı olmadığına karar verdi. Şimdi ise Ford Mustang, 1800 beygir gücüne sahip yeni motoruyla geri dönüyor.

Yeterince hızlı olmayan bir ata ne olur? Evet, bu midilli bıçağın altına girdi. Ford mühendisleri, 1.502 hp elektrik motorunun yeterince canavar olmadığına karar verdiler ve daha fazla güç arayışına girdiler. Model, Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 adlı tamamen elden geçirilmiş 1.800 beygirlik bir sürükleme şeridi füzesiyle geri dönüyor.

ford mustang 1800 beygir gucu

İki elektrik motoru (tandem olarak) şirkete göre en az 1.800 hp güç üretiyor. İnvertörler ve motorlar aslında önceki kurulumla aynı ancak şanzımanın tamamı yeni. Batarya takımı da yeni ve çok daha hafif. Artan güçle başa çıkmak için arka süspansiyon iyileştirildi ve değişiklikler, daha fazla yol tutuş için daha büyük bir arka lastik seti ile tamamlandı.

Ford Performance küresel direktörü Mark Rushbrook, yalnızca bataryada yapılan değişikliklerin yüzlerce pound ağırlık tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Daha az ağırlık, daha fazla hız, daha büyük lastikler daha fazla çekiş ve yeni şanzıman daha az güç kaybı anlamına gelir – tüm bu değişiklikler daha fazla güçle birlikte rekorlar kırmak için tasarlandı.

ford mustang 1800 beygir gucu

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800, önceki enkarnasyonunda kendi belirlediği çeyrek mil rekorunu kırmaya çalışacak. Ford ayrıca en hızlı hızlanan elektrikli araç (0’dan 60 mil/sa’e) ve en hızlı iki tekerlekten çekişli elektrikli araç için de rekor kırmaya çalışacak.

-- Reklam --

Instagram Beklenen Özelliğini Getirdi!

Günümüzün en çok kullanın sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, uzun zamandır beklenen takipçi gizleme özelliğini kısa süre içerisinde...
Önceki İçerik
Dikkat! Google Bu Uygulamaları Play Store’dan Kaldırdı
Sonraki İçerik
Huawei İkinci Nesil Otonom Sürüş Sistemini Duyurdu!
Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021