Ford Mustang 1800 Beygir Gücüyle Dönüyor

Ford, şu anda en hızlı çeyrek millik elektrikli araba için dünya rekorunu elinde tutuyor. 2020’de şirket, Mustang Cobra 1400‘ü bir drag pistine çıkardı ve 171,97 mil / saat hızla 8,12 saniyelik bir süre kaydetti. 1400 olarak adlandırılmasına rağmen, söz konusu Mustang 1.502 bg’ye sahipti ve Ford bunun yeterince hızlı olmadığına karar verdi. Şimdi ise Ford Mustang, 1800 beygir gücüne sahip yeni motoruyla geri dönüyor.

Yeterince hızlı olmayan bir ata ne olur? Evet, bu midilli bıçağın altına girdi. Ford mühendisleri, 1.502 hp elektrik motorunun yeterince canavar olmadığına karar verdiler ve daha fazla güç arayışına girdiler. Model, Ford Mustang Super Cobra Jet 1800 adlı tamamen elden geçirilmiş 1.800 beygirlik bir sürükleme şeridi füzesiyle geri dönüyor.

İki elektrik motoru (tandem olarak) şirkete göre en az 1.800 hp güç üretiyor. İnvertörler ve motorlar aslında önceki kurulumla aynı ancak şanzımanın tamamı yeni. Batarya takımı da yeni ve çok daha hafif. Artan güçle başa çıkmak için arka süspansiyon iyileştirildi ve değişiklikler, daha fazla yol tutuş için daha büyük bir arka lastik seti ile tamamlandı.

Ford Performance küresel direktörü Mark Rushbrook, yalnızca bataryada yapılan değişikliklerin yüzlerce pound ağırlık tasarrufu sağladığını iddia ediyor. Daha az ağırlık, daha fazla hız, daha büyük lastikler daha fazla çekiş ve yeni şanzıman daha az güç kaybı anlamına gelir – tüm bu değişiklikler daha fazla güçle birlikte rekorlar kırmak için tasarlandı.

Ford Mustang Super Cobra Jet 1800, önceki enkarnasyonunda kendi belirlediği çeyrek mil rekorunu kırmaya çalışacak. Ford ayrıca en hızlı hızlanan elektrikli araç (0’dan 60 mil/sa’e) ve en hızlı iki tekerlekten çekişli elektrikli araç için de rekor kırmaya çalışacak.