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Ford, Tesla Super Şarj’ları Kullanabilecek

Ford, elektrikli araçları için Tesla'nın ürettiği Süper Şarj cihazlarına erişim için anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma şimdilik ABD ve Kanada'yı kapsıyor.

Cemre Yılmaz

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Ford, Elon Musk liderliğindeki Tesla şirketinin ABD ve Kanada’da sahip olduğu 12.000’den fazla Süper Şarj cihazına erişim için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit gibi otomobil sahipleri, 2024 Baharı’ndan itibaren Süper Şarj cihazlarına erişebilecek.

Ford Pass veya Ford Pro Intelligence aracılığıyla etkinleştirme ve ödemenin yanı sıra bir adaptör ve yeni yazılım entegrasyonu gerekecektir. Bu adaptör Tesla tarafından geliştirilecek.

Bu hareketle Ford müşterileri, Kuzey Amerika’daki toplam 22.000 hızlı DC şarj cihazına (12.000 Tesla Süper Şarjı ve BlueOval Şarj Ağının bir parçası olan mevcut 10.000 hızlı şarj cihazına) erişebilecek. Ek olarak, Ford bayileri gelecek yılın başlarında BlueOval Charge Ağına “kabaca 1.800 halka açık hızlı şarj cihazı ve konum” eklediklerini açıkladı.

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Ford, 2025’ten itibaren yerleşik Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) konektörüyle gelecek olan “yeni nesil elektrikli araçlar” sunacak ve böylece Tesla Süper Şarj cihazlarına erişmek için bir adaptör ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Ford Başkanı ve CEO’su Jim Farley ayrıca şunları söyledi:

Hızlı şarj işlemine yaygın erişim, bir elektrikli araç markası olarak büyümemiz için kesinlikle hayati önem taşıyor ve bu çığır açan anlaşma, popüler Mustang Mach-E ve F-150 Lightning’in üretimini artırırken ve bir dizi yeni ürün piyasaya sürmeye hazırlanırken geliyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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