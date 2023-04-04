Ford Türkiye’de Elektrikli Minibüs Üretecek

Ford Avrupa, 6 Nisan’da tanıtılması beklenen yeni bir elektrikli aracının -muhtemelen minibüs- kısa bir teaser videosunu paylaştı. Klip çok açıklayıcı olmasa da, aracın bir kamyonet olduğu açık.

Ve Ford’un tamamen elektrikli E-Transit kurye minibüsünü duyuracağına inanmak için çok iyi bir nedenimiz var. Bazı genel özellikler ve ayrıntılar yaklaşık bir yıl önce paylaşılmıştı, ancak birkaç gün içinde nihayet resmin tamamını görebileceğiz.

Van’ın 380 km menzil sunacağı, 115 kW DC şarjı destekleyeceği ve Türkiye’de Ford’un Otosan tesisinde üretileceği tahmin ediliyor.