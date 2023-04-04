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Ford Türkiye’de Elektrikli Minibüs Üretecek

Ford, büyük ihtimalle 6 Nisan'da yeni elektrikli minibüsünü tanıtacak. Tanıtacağı bu minibüsün Türkiye'nin Otosan tesisinde üretileceği tahmin ediliyor.

Cemre Yılmaz

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Ford Avrupa, 6 Nisan’da tanıtılması beklenen yeni bir elektrikli aracının -muhtemelen minibüs- kısa bir teaser videosunu paylaştı. Klip çok açıklayıcı olmasa da, aracın bir kamyonet olduğu açık.

Ve Ford’un tamamen elektrikli E-Transit kurye minibüsünü duyuracağına inanmak için çok iyi bir nedenimiz var. Bazı genel özellikler ve ayrıntılar yaklaşık bir yıl önce paylaşılmıştı, ancak birkaç gün içinde nihayet resmin tamamını görebileceğiz.

Van’ın 380 km menzil sunacağı, 115 kW DC şarjı destekleyeceği ve Türkiye’de Ford’un Otosan tesisinde üretileceği tahmin ediliyor.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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