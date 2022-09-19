Fortnite Bölüm 3, Sezon 4: Paradise Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Yaz bitti ve şimdi Fortnite Bölüm 3, Sezon 4 başladı. Bu yeni bir sezonun başlangıcı olarak, yeni bir tema, silahlar, oynanış değişiklikleri ve yeni bir savaş geçişi gibi tadını çıkarabileceğiniz birçok yeni içerik var. Her zaman olduğu gibi, Epic Games yeni sezona çok şey sığdırdı. Bizde son sezonla ilgili tüm ayrıntılara sahibiz ve burada en yeni özellikleri inceleyeceğiz.

Yeni krom teması

Bu seferki en belirgin değişiklik, yeni krom teması ve sezonun “Cennet” olarak adlandırılmasına rağmen, en son güncellemenin bir parçası olarak işler ürkütücü görünüyor. Gizemli bir krom madde haritayı ele geçirdi ve oyunu ilginç şekillerde etkiledi. Krom sadece oyunun oynanış şeklini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sefer önemli bir hikaye unsuru. Krom maddesi karakterlerden binalara kadar her şeyi tüketti ve onu nasıl durduracağınızı bulmak sizin işiniz olacak.

Önemli Oyun Eklemeleri

Krom maddesi adayı ele geçirdi ve bazı büyük oyun değişiklikleriyle birlikte geliyor. En ilginç eklemelerden biri, Chrome Splash adlı yeni bir öğenin kullanılmasıyla mümkün olan, artık duvarlardan geçme yeteneğİ. Delinebilir hale getirmek için duvara bir tane atmanız yeterli. Ayağınıza bir Chrome Splash fırlatarak da kendinizi kroma çevirebilirsiniz. Bu, sizi ateş hasarına ve düşme hasarına karşı bağışık hale getirecek ve daha hızlı hareket etmek için hava atışı yeteneği ile daha hızlı hareket etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca koşarken bir krom damlasına dönüşeceksiniz. Krom güçlendirmesi yalnızca kısa bir süre için geçerli, bu nedenle sürekli bir avantaj elde etmek için üzerinizde bol miktarda Chrome Splash olduğundan emin olun.

Yeni Krom Silahlar

Bu sezon yeni olan EvoChrome Av Tüfeği ve EvoChrome Burst Rifle, şüphesiz bu sezon yeni metaya dahil olacak. İlginç bir şekilde, bu silahların nadirliği, onlara ne kadar çok hasar verirseniz o kadar artacak, bu nedenle yeni ateşli silahlardan en iyi şekilde yararlanmak için agresif bir şekilde oynadığınızdan emin olun.

DMR, Hammer Assault Rifle ve Rapid Frie SMG dahil olmak üzere önceki sezonlardan birçok silah geri döndü. Geri dönen ve mahzensiz silahların listesi aşağıda:

Sidearm Pistol

Prime Shotgun

Lever Action Shotgun

Rapid Fire SMG

Suppressed Submachine Gun

Ranger Assault Rifle

Hammer Assault Rifle

Designated Marksman Rifle

Hunter Bolt-Action Sniper

Grenade

Firefly Jar

Harpoon Gun

Shadow Tracker

The Dub

Boom Sniper Rifle

Boogie Bomb

Shockwave Grenade

Harita

Haritanın çoğunluğu geçen sezondan büyük ölçüde aynı kalsa da, Paradise güncellemesi bir dizi yeni POI içeriyor. Bunlar, çoğu krom maddeyle dolu olan Cloudy Condos ve Herald’s Sanctum gibi yerlerdir. Bulutlu Daire havada olduğundan, bu yeni İÇN’ye ulaşmak için bir D başlatıcısı kullanmanız gerekecek.

Bu sezon eklenen yeni ana POI’ler aşağıda:

Parlak Lagün

Herald’ın Tapınağı

Parıldayan Tapınak

Jonesy Kalesi

Bulutlu Daireler

Krom haritanın daha fazlasını ele geçirdiği için sezon boyunca daha fazla POI’nin değişmesi muhtemel. POI eklemelerinin yanı sıra, harita boyunca bulunan anahtarlarla açılabilen kasaların dahil edilmesi. Unutmayın, düşük güvenlikli kasalar bir anahtar gerektirir ve iyi bir ganimet sağlarken, yüksek güvenlikli kasaların kilidini açmak için iki anahtar gerekir, ancak daha fazla ganimet sağlar.

Yeni Savaş Geçişi

Sezon 4, daha önce aynı savaş geçiş sistemini kullanıyor, burada 10 farklı sayfada öğelerin kilidini açmak için yıldız kazanıyorsunuz. Bu, öğelerin kilidinin açıldığı sıra söz konusu olduğunda oyuncuya bazı ajanslar veriyor.

Battle Pass, Paradigm (çeşitli stillere sahip), Bytes, Grriz, Meow Skulls, Lennox Rose, Twyn ve battle pass’ın 10. ve son sayfasıyla sınırlı olan Spider-Gwen gibi yeni karakter görünümlerini içeriyor. Herald, sezonun ilerleyen saatlerinde oynanabilir bir karakter olarak görünecek, ancak savaş geçişinden ayrı olarak.