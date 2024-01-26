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Fortnite oyunu Apple ve Epic Games arasında krize neden olmuş ve 2020 yılında Fortnite iOS’tan kaldırılmıştı. Bununla birlikte Epic Games ile Google’ın avantajları da ters düşünce, Fortnite oyunu Android’den de kaldırılmıştı. Şimdi Fortnite için yeni bir gelişme yaşandı ve Fortnite Epic Games aracılığıyla yeniden iOS ve Android’e geliyor.

Fortnite Epic Games Aracılığıyla Yeniden iOS ve Android’e Geliyor

7 Mart 2024 tarihinde AB yeni Dijital Pazarlar Yasası yürürlüğe girecek. Bu yasa kapsamında yer alan maddeye göre Apple, bu tarihten itibaren AB’de satışa sunacağı cihazlarında farklı uygulama mağazalarının da yüklenmesine izin vermek zorunda olacak. Şu anda Apple yalnızca App Store mağazalarından uygulama yüklenmesine izin veriyor anacak yakın zaman içerisinde bu durum değişecek. Yasa şimdilik Avrupa’da geçerli olacak ancak diğer ülkelerde bu kuralın geçerli olup olmayacağı henüz belli değil.

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AB’nin bu yeni Dijital Pazarlar Yasası ile Apple ile Epic Games arasındaki savaşa başka bir boyut geldi. Aslında iki şirket arasındaki dava hala devam ediyor ve dava kapsamında güncel bir değişiklik yok. Ancak bahse konu yasa değişimi ile Apple AB’de App Store’dan farklı diğer uygulama mağazalarının da cihazlarına yüklenmesine izin vermek zorunda olacak. Bu sayede de Fortnite’in Epic Games aracılığı ile hem iOS hem de Android cihazlara yüklenebileceği öğrenildi.

Hatırlatmak gerekirse; Google ve Apple uygulama içi satın almalar kapsamında kendi ödeme sistemlerinden farklı bir alternatife sıcak bakmıyor. Epic Games ise bu sisteme karşı durarak Fortnite oyununa yeni bir ödeme sistemi eklemişti. Bunun sonucunda ise Fortnite iOS ve Android cihazlardan kaldırılmıştı. Bu konu mahkemeye taşınsa da henüz bir karara varılmış değil.

Epic Games: Fortnite 2024’te Yeniden iOS’da!

Epic Games X platformunda yaptığı paylaşım ile Fortnite’in 2024’te yeniden iOS cihazlarda olacağını duyurdu. Şirket paylaşımında Fortnite’in App Store aracılığı ile değil Epic Games Store aracılığıyla erişilebileceğini belirtti. İlgili paylaşım ise şu şekilde:

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024

Apple ise yasa ile gelen bu değişikliğin pek güvenli olmadığını düşünüyor. Bu sistemin tehlikeli olduğunu vurgulayan şirket, kötü amaçlı yazılımlar ve başka problemlere karşı riski artıracağını belirtmekte.

Fortnite Hakkında

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen ve Epic Games tarafından 2017 yılında yayınlanan Fortnite, popüler ve en beğenilen oyunlar arasındadır. Epic Games ile Apple arasındaki Fortnite kavgasından dolayı gündemden hiç düşmeyen oyun, bir battle royal, nişancı oyunudur. Fortnite; Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/ S ve Nintendo Switch platformları için yayımlanmıştır.

Fortnite, dört kişiye kadar eşli oynanabilen bir görev yapma oyunu olup aynı oyun motoruna sahip olan Dünyayı Kurtar, Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) ve Creative adında üç oyun modunu kapsamaktadır. Oyunun popülerliği en çok Fortnite Battle Royale modundan sonra gerçekleşmiştir. 2018 yılının en çok kazanan oyunu olarak kayıtlara geçen Fortnite’in 125 milyonu aşkın oyuncu sayısı bulunmaktadır.