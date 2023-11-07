Fortnite Harita Güncellemesi ile 45 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Epic Games ve People Can Fly tarafından geliştirilen platform battle royale oyunu Fortnite, son 6 yıldır global çapta en popüler oyunlar arasında yer alıyor. 2017 yılında Epic Games tarafından yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan Fortnite harita güncellemesi ile kendi günlük oyuncu rekorunu egale etti. Oyuna gelen ilk sezon haritası güncellemesinden sonra bir günde 44.7 milyonu aşkın gamerın akın ettiği yapım, rekor kırdı!

Fortnite Harita Güncellemesi İle Oyuncu Sayısı Coştu!

Tarihin en iyi battle royale oyunları arasında gösterilen Fortnite, piyasaya çıktığı günden bu yana aradan 6 yıl geçmesine rağmen başarısını artırarak devam ettiriyor. Hayranlarının PUBG’dan dahi önde gördüğü oyunun son harita güncellemesi yeni bir rekoru da peşi sıra getirdi.

İlk sezon haritasına dönüş yapan Fortnite, 44.7 milyon günlük oyuncuya ulaşarak kendi oyuncu rekorunu kırdı. Bina inşa etmeyi ve savaşmayı kombine eden oyunun ulaştığı oyuncu kitlesindeki artış; battle royale oyun geliştiren ve geliştirmeyi düşünen oyun stüdyoları açısından da cesaret verici bir hal aldı.

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Rekor Geldi, Fortnite Oyuncuları Mutlu!

Piyasaya çıktığı 2017 yılından hemen 1 yıl sonra “The Game En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülünü” kazanan Fortnite’in aradan geçen yıllara rağmen başarısını devam ettiriyor olması hayran kitlesini de memnun ediyor. Son harita güncellemesinin akabinde 45 milyon günlük oyuncuya ulaşan yapım ile ilgili sosyal medya görüşlerini paylaşan bazı gamerların paylaşımlarına da göz atmak gerekirse:

“PUBG ile karşılaştıranlar utanır mı bilmem ama, internet farkı olmasa PUBG Fortnite ile kıyas dahi edilmezdi, o kadar önünde.”

“Oyuna girmek için sıra bekliyoruz o derece kalabalık içerisi, anlaşılan giderek de artacak günlük oyuncu sayısı. İlgi azalmıyor giderek artıyor zira.”

“Pubg ile karşılaştırılıyor bir de hala; 3. Sezondan beri oynuyorum çok farklı seviye bu oyun, alanında rakibi yok diyebilirim.”

“Tarihin gelmiş geçmiş en iyi battle royale oyunu Fortnite olduğu için bu rakamlar gayet normal diyebilirim. İnternet farkı olmasa PUBG gibi dünyaya hitap ederdi, onu da herkes biliyordur herhalde.”