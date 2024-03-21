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Epic Games Fortnite ile ilgili yeni haberler verdi. 2023 yılında UEFN yazılımını kullanıma sunarak oyuna, oyun dışı içeriler eklenmesini sağlayan Epic Games şimdi de Metahuman’ı UEFN’ye entegre etti. Gerçekçi insan modelleri üretebilen Metahuman’ın tasarladıkları da Fortnite oyununa dahil olacak. Epic Games’in geliştirme çalışmaları ile Fortnite oyun platformuna dönüşme yolunda hızla ilerliyor.

Fortnite Oyun Platformuna Dönüşme Yolunda Hızla İlerliyor

Fortnite geliştiricisi ve yayıncısı olan Epic Games, geçen yıl bir organizasyonda UEFN yani Unreal Editor for Fortnite yazılımını sunmuştu. UEFN yazılımı, bağımsız geliştiricilerin Fortnite oyunu için yeni içerikler üretmesini ve bunların oyuna dahil edilmesini sağlamakta. Böylece oyunu zenginleştirmeyi hedefleyen Epic Games şimdi de hiper gerçekçi insan modelleri geliştirmeye yarayan Metahuman yazılımını UEFN yazılımına entegre etti.

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Epic Games’in Metahuman’ı UEFN’ye entegre etmesi Fortnite platformu için yeni gelişmeler demek. Metahuman yazılımında bağımsız geliştiricilerin oluşturduğu insan modelleri artık Fortnite’a yüklenebilecek. Söz konusu insan modelleri Fortnite’da NPC’ler olarak görev yapacaklar yani bu tasarımlar oyuncular tarafından kullanılan karakterler gibi bir role sahip olmayacaklar.

Fortnite’a Birinci Şahıs Bakış Açısı Özelliği Geliyor

Unreal Editor for Fortnite’a yeni gelen özellikler yalnızca Metahuman yazılımı ile sınırlı değil. Epic Games’in açıkladığı en ilgi çekici özellik hiper gerçekçi insan tasarlama olsa da bazı farklı özellikler de oyuna eklenecek. Bu kapsamda şirketin açıklamalarına göre 2024 yıl sonuna yaklaşırken UEFN’ye birinci şahıs bakış açısı kamerası desteği gelecek. Bu özellik sayesinde Fortnite birinci şahıs bakış açısında oynama özelliğine sahip olacak.

Epic Games tabiri caizse göz bebeği Fortnite’ın üzerindeki geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Epic Games bu çalışmaları Fortnite’ı geliştirmek ve yalnızca bir oyun olmaktan çıkarıp bir platform haline dönüştürmek amacı ile yapıyor. Fortnite, oyun için de oyun olan, farklı karakterlerin de oyuna dahil olduğu değişik bir yapıya dönüşecek.

UEFN’ye entegre edilen Metahuman yazılımı ile ilgili şirketin gerçekleştirdiği sunum aşağıdan izlenebilir:

Örneğin geçtiğimiz yıl Unreal Editor for Fortnite ile 80 bini aşkın harita geliştirildi ve Fortnite’a dahil edildi. Daha öncesinde Disney ile yeni iş birlikleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar aslında Fortnite’ı bir platforma dönüştürme çabası denilebilir. Epic Games şu anda yolunda başarılı bir şekilde ilerliyor, bakalım tam olarak istediği başarıya ulaşabilecek mi, ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz.