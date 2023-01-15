Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Fortnite oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Özellikle FPS oyunlarından farklı bir konumda olan Fortnite oyun içinde daha fazla görsel efekte yer veriyor. Bugünkü yazımızda sizlere Fortnite sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Özellikle son zamanlarda bilgisayar oyuncularının merak ettiği bilgisayarım Fortnite oyununu kaldırır mı sorusu oldu sizlere hemen yanıtını verelim 2023 yılında Fortnite oynayabilmeniz için aşağıda ki sistem gereksinimlerine sahip olmanız gerekmektedir.

Fortnite Sistem Gereksinimleri 2023

Minimum

İşletim sistemi: Windows 7

RAM: 8 GB

İşlemci: İntelCore i3-3225

Depolama: 20 GB

Ekran kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon Vega 8

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11

RAM: 8 GB

İşlemci: İntel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U

Depolama: 20 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD R9 280

Yukarıda ki sistem gereksinimlerine bakıldığı zaman aslında çok performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyulmamakta. Fakat FPS oyunu olduğu için ne kadar yüksek bir performansa sahip bir bilgisayarımız olursa oyuncular ile rekabetimiz oldukça keyifli geçecektir.

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