Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Fortnite oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Özellikle FPS oyunlarından farklı bir konumda olan Fortnite oyun içinde daha fazla görsel efekte yer veriyor. Bugünkü yazımızda sizlere Fortnite sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
Özellikle son zamanlarda bilgisayar oyuncularının merak ettiği bilgisayarım Fortnite oyununu kaldırır mı sorusu oldu sizlere hemen yanıtını verelim 2023 yılında Fortnite oynayabilmeniz için aşağıda ki sistem gereksinimlerine sahip olmanız gerekmektedir.
Fortnite Sistem Gereksinimleri 2023
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 7
- RAM: 8 GB
- İşlemci: İntelCore i3-3225
- Depolama: 20 GB
- Ekran kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon Vega 8
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
- RAM: 8 GB
- İşlemci: İntel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U
- Depolama: 20 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD R9 280
Yukarıda ki sistem gereksinimlerine bakıldığı zaman aslında çok performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyulmamakta. Fakat FPS oyunu olduğu için ne kadar yüksek bir performansa sahip bir bilgisayarımız olursa oyuncular ile rekabetimiz oldukça keyifli geçecektir.
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