Fortnite Steam İçin 2024 Yılında Gelebilir, Bir Şartla!

Epic Games ile Valve arasındaki rekabet, oyun sektöründeki hemen hemen herkesin bildiği bir konu. Özellikle Steam ile Epic Games Store özelinde zirve yapan bu rekabet de yumuşama olmasa da Epic Games’in başarılı CEO’su Tim Sweeney’den dikkat çekici açıklamalar geldi. Gerekli şartları sağlayan bütün platformlarda Fortnite’i yayınlamak istediklerini belirten Tim Sweeney, buna Steam’in de dahil olduğunu kaydetti. Fortnite Steam için 2024 yılında gelebilir, ancak dolar ile oyun satmaya başlayan Steam’dan uzaklaşan Türk oyuncuları bu haber heyecanlandırmayabilir.

Fortnite Steam İçin 2024 Yılında Gelebilir

Fortnite Steam de var mı, Fortnite Steam’de niye yok, ne zaman gelir gibi sorular uzun zamandır pek çok gamer tarafından dile getiriliyor. Yakın gelecekte oyunun Steam’e gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda açıklamalarda bulunan Epic Games CEO’su Tim Sweeney; “Steam ya da Microsoft olması fark etmez… Fortnite’ı oyun geliştiricilerine iyi fırsatlar sunan tüm resmi platformlarda çıkaracağız. Bu saçma yüzde 30 kesintilerin sonu gelecek” dedi.

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Fortnite Steam Deck İçin de Gelebilir

Fortnite’in Steam’in el oyun konsolu Steam Deck için de çıkabileceğini belirten Tim Sweeney tarafından konu hakkında yapılan açıklamaların geri kalanı ise şu şekilde:

“Steam Deck donanımını seviyorum. Valve bu konuda harika bir iş çıkardı; Keşke on milyonlarca kullanıcıya ulaşabilseler, o noktada onu desteklemek aslında mantıklı olacaktır. Epic’in kendi Kolay Anti-Hile özelliği Steam Deck’i destekliyor – ve hem Valve hem de Epic, Kasım 2021’de hile önleme kısmının basit bir mesele olması gerektiği konusunda hemfikirdi, bunu yeniden canlandırabilir ve iş birliğine kaldığımız noktadan devam edebiliriz.”

İşte ünlü CEO’nun açıklamasının bir kısmı:

Because these 30% fees result in the platform making far more profit from most developers’ games than the developers make themselves. That’s not fair for any developer of any size. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 17, 2023

Google’a karşı açtığı davayı geçtiğimiz hafta kazanan Epic Games, diğer platformların da kullanıcılardan aldığı yüzde 30 kesintiyi iptal etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu noktada oyun geliştirici ve gamer tarafında saf tutan Epic Games ve başarılı CEO’su Tim Sweeney; “Steam, Microsoft, OneStore ya da herhangi bir platform, her neyse: Tüm geliştiricilere harika bir anlaşma yapın; biz de sizi destekleyelim. Bu saçma %30 ücretlerin sonu yaklaşıyor” dedi.

Tim Sweeney’in esas işaret ettiği noktanın Google ile arasında problem olan yasa dışı ücret kesintileri olduğu görülürken, bu kesintilerden vazgeçilmesi durumunda Epic Games’in herkesle anlaşma yapmaya hazır olduğu deklare edildi.

Oyuncular Tim Sweeney’in Arkasında!

Tim Sweeney’in açıklamaları en çok oyuncuları memnun ederken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ünlü CEO’ya desteklerini belirten gamerlardan bazılarının düşünceleri şu şekilde:

“Steam düşüşüne devam ederken Epic Games de yükselişini sürdürüyor. 2 kurum arasındaki temel fark anlayış ve mantalite farkı. Bunun en bariz örneği de Sweeney’in açıklamaları…”

“Launcheri sür piyasaya yok et şu Steam’i Tim Sweeney. Denizi geçip derede boğulmasın sizin platform.”

“Ara yüzü düzeltip kütüphaneyi de geliştirdiği anda Epic Games bu mantalitesi ve fiyat politikası ile Steam’i bir kaç yılda piyasadan siler, benden söylemesi.”