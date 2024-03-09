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Epic Games’in geliştiricisi ve yayıncısı olduğu popüler oyun Fortnite yeni güncellemesi yayınlandı. Fortnite yeni güncellemesi ile mitolojik karakterler oyuna geldi. Son zamanlarda Epic Games’in yaptığı anlaşmalarla oyunda yapılan yenilikler Fortnite’ı bir oyundan ziyade bir evrene dönüştürüyor. Mitler ve Ümitler (Myths & Mortals) adı ile gelen yeni sezon ile de evrene mitolojik tanrılar ekleniyor. İşte detaylar…

Fortnite Yeni Güncellemesi ile Mitolojik Karakterler Oyuna Geldi

Fortnite oyunculara sürprizlerle gelmeye devam ediyor. Epic Games ile Warner Bros arasında yapılan anlaşma neticesinde Warner Bros karakterleri Fortnite’a eklenmişti. Artık Fortnite’ı yalnızca bir “oyun” olarak nitelendirmek biraz yetersiz kalıyor. Warner Bros karakterlerinden sonra şimdi de eski Yunan Mitolojik Tanrıları bu popüler yapıma geldi.

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Fortnite yeni güncellemesi ile 5. Bölüm 2. Sezon’u Mitler ve Ümitler tüm yenilikleri ve heyecanıyla başladı. Bu sezonda oyuncular Yıldırım Tanrısı Zeus, Hades gibi tanrılara hükmedebilecekler ve Olimpos Dağı’nda savaşacaklar. Bazı efsanevi güçlere sahip olan Yunan Tanrıları, yine üstün özelliklere sahip olan silahlarıyla savaşacak. Battle Royale klasiğine şimdiye dek getirilmiş en heyecan verici yeniliklerden biri olabilir.

Dünyanıın en büyük oyun şirketlerinden ve Fornite’ı geliştiricisi ve yayıncısı olan Epic Games sezon başında bir oyun içi etkinlik gerçekleştirmişti. Etkinlik kapsamında Olimpos savaş alanına çevrilmiş ve Pandora’nın Kutusu getirilmişti. Bu etkinlik dahilinde haritaya Olimpos Dağı ve Kerberos tarafınca korunan yer altı dünyası ile birlikte pek çok mitolojik bölge dahil edilmişti.

Kerberos’u tanımayalar için açıklayalım; mitolojide Hades ölülerin bulunduğu yer altı dünyasını yönetmektedir, bu yer altı dünyasının kapısında koruyuculuk yapan, üç başlı köpeğe de Kerberos, denilmektedir.

Fortnite Mitler ve Ümitler Sezonu Nasıl Oynanır

Oyuncular bu sezonda ölülerin bulunduğu yer altı dünyasına yani Ölüler Diyarı’na ulaşmak amacı ile Gazap Geçidi’nde bulunan nehri geçmeye çalışmaktadır. Gazap Geçidi Kerberos tarafından korunmaktadır. Bu üç başı bulunan köpeğin ardında Hades’in evi bulunmaktadır. Güncelleme ile oyuna eklenen alanlardan biri olan muharebe meydanında Ares ile kapışma gerçekleştirebilir ve onu yenilgiye uğratabilirsiniz.

Muharebe meydanı Olimpos Dağı’nın güneyinde yer almaktadır. Savaş tanrısı olan Ares ile gerçekleşen kapışmada yeni eklenen özellikler de kullanılabilir. Bu kapsamda uçmayı sağlayan İkarus’un kanatları, oyuncunun havaya yükselmesini ve yıldırım fırlatmasını sağlayan Zeus’un Yıldırım’ı özellikleri bulunmaktadır. Sonradan dahil olacak Hades’in Zincirleri silahı ile farklı pek çok silah, eşya ve güç de bulunmakta.

Fortnite yeni güncelleme ile gelen 5. Bölüm 2. Sezon’u kapsamında oldukça fazla yenilik bulunuyor. Bu kapsamda Mitler ve Ümitler Savaş Bileti de gelmekte. Söz konusu bilet ile oyuncu Fortnite Battle Royale, içerik üreticisi eseri adalar, Rocket Racing, Fortnite Festival ve LEGO Fortnite’da TP kazanarak, oyunda ödüller açabilir. Zeus ile Artemis gibi mitolojik tanrılar da bu ödüller dahilinde bulunabilir. Mitler ve Ümitler Savaş Bileti 950 V – Papel karşılığında satılmakta olup, bu bilet ile totalde 1.500 V – Papel kazanılabilir.