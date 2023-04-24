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Fortnite’ta Coachella Adası’nda havai fişek nasıl fırlatılır

2. hafta Fortnite Coachella görevlerinden havai fişek fırlatma görevini henüz yapamadısyanız bu yazımızı okuyun!

Ayşen Sıla

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fortnite

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2. hafta Fortnite Coachella görevleri şu anda yayında ve birçoğu basit olsa da, bir tanesi oyuncular için biraz kafa karışıklığına neden olmuş gibi görünüyor. Görev, Coachella Adası’nda havai fişek fırlatmayı içeriyor ve oyun hedefin nasıl tamamlanacağını belirtmiyor. Bu kılavuzda size Fortnite’ta Coachella’da havai fişekleri nasıl fırlatacağınızı göstereceğiz.

fortnite

Coachella Adası’nı ziyaret edin

İlk adım, aslında Coachella Adası’na gitmek. Bu görevi normal bir maç sırasında tamamlayamazsınız ve bunun yerine Creator Made Island’a gitmeniz lazım. Bunun için oyun modu menüsünden Ada Koduna gitmeniz ve 5449-4207-1280 kodunu kullanmanız gerekiyor. Ardından, Coachella Adası’nda bir maça başlayın.

fortnite

Yüklemesi biraz zaman alacak, bu yüzden gerekirse kendinize biraz zaman tanıyın. Vardığınızda, ilerleyin ve çeşitli hedeflere sahip bir tahta göreceksiniz. En üstte havai fişek gösterisi için bir geri sayım sayacı var. Bunun geri saymasını beklemeniz gerekecek ve geri saydıktan sonra gösteriye katılabileceksiniz. Unutmayın, gösteri her 15 dakikada bir gerçekleşiyor. Ne yazık ki zamanlayıcıyı hızlandırmanın bir yolu yok, bu yüzden beklemeye hazırlıklı olun.

Üç havai fişek fırlat

fortnite

Gösteri başladıktan sonra, Havai Fişek Flare Gun’a erişiminiz olacak. Tek yapmanız gereken havaya nişan almak ve bu özel silahla üç kez ateş etmek. Bunu yaptıktan sonra, görevi tamamladığınız için kredi kazanırsınız ve 15.000 XP ile ödüllendirilirsiniz.

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Bir iPhone 14 özelliği üç kişinin hayatını kurtardı
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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