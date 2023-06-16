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Forza Motorsport Yeni Oynanış Videosu Yayınladı!

Forza Motorsport, 10 Ekim 2023 tarihinde Xbox Series X-S ve PC platformu için çıkışını yapacak.

Mustafa

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Forza Motorsport

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Günümüzün en popüler yarış oyunlarından biri olan Forza Motorsport yeni oyunu ile oldukça adından söz ettirmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Forza Motorsport oyununun hem oynanış videosuna göz atıp oyunda bizleri neler bekliyor anlatacağız.

Yarış oyunları severlerin sabırsızlıkla beklediği Forza Motorsport şimdiden ilgi odağı oldu, oyun hem grafik açısından hem de oynanış bakımından oldukça üst seviyede olduğunu görüyoruz.

Bunun yanında Yeni Forza Motorsport oyununda, ilk başta 500’den fazla araç ve 800’den fazla yükseltme seçenekleri ile oyunculara sunulacak. Parkurlar ise, farklı düzenlere sahip 20 farklı pist alanında yarışları gerçekleştireceksiniz.

Oyun içinde pistlerde en çok dikkat çeken özellik ise pistin sıcaklığı, dinamik gündüz/gece döngüsü ve hava durumu gibi faktörler, yarışa büyük oranda etki edecek ve bu da oyunda ki gerçekçiliği oldukça arttıracak.

Forza Motorsport, 10 Ekim 2023 tarihinde Xbox Series X-S ve PC platformu için çıkışını yapacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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