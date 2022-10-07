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Fotoğrafı 3D Yapma Programları!

3D, herhangi bir resim veya görüntünün aynı anda hem derinlik hem genişlik hem de yüksekliğinin olması halidir.

Mustafa

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Fotoğrafı 3D Yapma

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Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber insanlar çekindiği fotoğraflar üstünde birçok değişiklik yapabiliyor. Bunun için birçok program...

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda yenilikler peşi sıra gelmiştir, bu yenilikler arasında yerini alan 3D son zamanlarda oldukça kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugünkü yazımızda sizlere fotoğrafı 3D yapma programlarından bahsedeceğiz.

İlk olarak 3D nedir onu açıklayalım; 3D, herhangi bir resim veya görüntünün aynı anda hem derinlik hem genişlik hem de yüksekliğinin olması halime verilen isimdir. 3D fotoğrafın ortaya çıkabilmesi için bir düzlemin, 3 boyutlu bir objenin üzerinde bir ışık kaynağının olması gerekmektedir. Özellikle oyunlarda kullanılan bu sistem oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta.

Fotoğrafı 3D Yapma Programları

SketchUp

SketchUp

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan SketchUp çoğunlukla mimarlar, mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri tarafından kullanılmakta.

FreeCAD

FreeCAD

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan FreeCAD 3B bilgisayar destekli tasarım modelleyicileri için oldukça kullanışlı bir programdır.

Tinkercad

Tinkercad

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan Tinkercad Tinkercad, 3 boyutlu tasarım amaçlı kullanılan ve daha çok yeni başlayan kişiler için eğitim amaçlı çevrimiçi bir Autodesk uygulamasıdır.

MeshMixer

MeshMixer

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan MeshMixer autodesk’in yaptığı süper hızlı 3 boyutlu modelleri birleştirme, kesme, büyütme, küçültme, delme, yazı yazma, gibi açık kaynak kodlu uygulamadır.

Fusion 360

Fusion 360

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan Fusion 360, ürün tasarımı ve üretim için bulut tabanlı 3B CAD, CAM, CAE ve PCB yazılım platforlarından biridir ve son zamanlarda oldukça popüler bir program haline gelmiştir.

Blender

Blender

Fotoğrafı 3D Yapma Programları listesinde yer verdiğimiz programlardan biri olan Blender 3B nesnelere ek olarak animasyonlar, 3D model, oyun, video, montaj (ses dahil) gibi nesneleri düzenleme şansına sahipsiniz.

Arka Planı Nasıl Transparan Yaparım?

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