Friends Benzeri Dizi ve Filmler

Friends dizisi dünyaca popüler ve hala aranan bir içerik vaat ediyor. Çoğu kişi tarafından sevilen dizi, gerek içeriği gerek konusuyla dikkatleri çekiyor. Biz de bu yazımızda Friends hayranlarının sevebileceği dizi ve filmleri bir araya getirdik.

Friends From College

Üniversite dönemi herkesin en unutulmaz yıllarını yaşadığı zamanlardır. Asla bitmeyecek dostluklar, sonsuz gibi görünen aşklar yaşanır ama gerçekten öyle midir? Friends From College dizisi tam da bu sorunun yanıtını anlatılıyor. Dizide 40’lı yaşlarında bir grup eski üniversite arkadaşının yeniden bir araya gelmesini ve gerçekten tüm yaşananların üniversite zamanında mı kaldığını yoksa unutulmaz mı olduğunu görüyoruz.

How I Met Your Mother

En az Friends kadar geniş bir hayran kitlesine sahip dizilerden biri olan How I Met Your Mother, listemizdeki kült dizilerden bir tanesi. Ted isimli karakterimizin çocuklarını anneleri ile nasıl tanıştığını anlatmak için karşısına oturtmasıyla başlayan dizi boyunca karşımıza, dizi tarihinin en unutulmaz isimleri olacak karakterler çıkıyor. Aşk ve dostluk kavramlarına odaklanan dizi, yer yer duygulandıran pek çok sahne ile seyirciyi iyiden iyiye kendine bağlamayı başarıyor.

The Good Place

Yaşadığımız dünyevi hayat bitiyor ve öbür dünya dediğimiz bölüm başlıyor. Kimi iyi, kimi kötü yere gidiyor. Peki, nasıl? The Good Place dünyada iyi bir insan ve kötü bir insan olma meselesini mizahi bir dille ele alıyor. Üstelik daha önce hiç düşünmediğimiz, sürprizlerle dolu bir hikayeye sahip. Dizi boyunca felsefi açıdan insanlık sorgulanıyor, iyi ve kötü kavramları farklı açılardan ironik bir dille ele alınıyor.

Crazy Stupid Love

Dışarıdan bakıldığında Cal Weaver’ın kusursuz bir hayatı vardır: mükemmel bir işe, harika bir eve sahiptir ve gençlik aşkı karısı olmuş, ona sevimli çocuklar vermiştir. Fakat Cal’in gördüğü Amerikan rüyasından karısı Emily’nin onu aldattığını ve ayrılmak istediğini öğrenerek uyanır. Artık 40’ında yalnız bir adam olan Cal, çapkınlıkta ve flörtleşmekte genç Jacob kadar iyi değildir. Jacob’ta gerçekten şeytan tüyü vardır ve Cal’a bekar bir hayat sürdürmenin püf noktalarını bu adam öğretecektir. Bir yandan da ergenliğe giren çocuklarıyla ilişkisini dengelemeye çalışan Cal kendini bir aşk üçgenini çözmeye çalışırken bulur.

Lovesick

Hareketli bir hayatı olan Dylan, bir gün doktordan kötü haberi alır ve cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu öğrenir. Ancak kendi üzüntüsünden daha önemlisi, bu hastalığı yaymış olabileceği cinsel partnerlerini bulmak ve durumu onlara anlatmaktır. Zaten düşünmesi bile zor olan bu durum giderek daha garip ve izleyiciyi ekrana kilitleyen bir komediye dönüşür.

Community

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde kurgusal bir şehir olan Greeandale’de geçen dizi, düşük profilli bir devlet üniversitesindeki öğrenci ve öğretmenlerin eğlenceli hikayesini konu alıyor. Üniversitenin zaten karmaşık ve eğlenceli olan dünyasına bir de ülkenin farklı yerlerinden gelen, hiçbir ortak özelliği olmayan öğrenciler eklendiği zaman karşımıza Community gibi keyifle izlenecek bir dizi çıkıyor.

One Day At A Time

Bir ailenin içinde birbirinden oldukça farklı karaktere sahip insanlar olabilir ama önemli olan birbirini hiç bırakmadan güçlü bir aile olmayı başarabilmektir. One Day at a Time da tam olarak bunu anlatıyor. Yıllar önce Küba’dan ABD’ye göçen bir ailenin üç kuşak bireyleri aynı evde toplanıyor. Yeni boşanmış bir anne, onun genç kızı ve genç oğlu üzerinden hem aile ilişkileri hem de gençlik dünyası mizahi bir dille anlatılıyor.

Click

Bir mimar olan Micheal Newman’ın tipik bir orta sınıf ailesi vardır. Sevgi dolu, eşsiz karısı Donna, oğulları Ben ve kızları Samantha ve bir de sabit ziyaretçileri olan kendi ebeveynleri ile mutlu bir yaşamları vardır. Ancak Micheal tam bir işkoliktir. Sürekli stres altında, patronunu tatmin ederek şirkette bir ortaklık payı elde etmek ister. Bu sırada işine fazla önem verdiği için de ailesini ihmal eder. Micheal bir gün uzaktan kumanda satın almak üzere girdiği bir dükkânda tuhaf bir satıcı olan Morty ile tanışır. Morty kendisine hayatını kumanda edebilecek bir kumanda aleti sunar. Micheal aleti çok kullanarak aletin kumandasını kaybeder. Bu sayede hayatının değerini farkına varacaktır.

New Girl

Kadın-erkek ilişkileri üzerine bir sit-kom. Sevgilisinden yeni ayrılan Jess, üç erkekle birlikte aynı eve taşınmak zorunda kalır. İnsan ilişkilerinde pek başarılı olamayan Jess, evde geçirdiği süre içerisinde hem kendini geliştirme fırsatı bulacak, hem de erkeklerin dünyasını yakından tanıyacaktır.

The Big Bang Theory

Birbirinden zeki ve takıntılı iki ev arkadaşının karşı apartman dairesine, güzel (ama aklı biraz yavaş çalışan) bir genç kız tanışırsa ne olur? The Big Bang Theory MIT doktorası yapan, asosyal iki araştırma görevlisinin, sıradan bir garson olan, sarışın güzel Sheldon ile komşuluk ilişkilerini anlatıyor.

Happy Ending

Dave ve Alex, yıllardır çevrelerindeki arkadaşlarını bir araya getiren bir çifttir. Ama ayrılık gelip de kapıyı çaldığında, eşyaları paylaşmaktan daha önemli olan bir şey vardır, arkadaşları paylaşmak!

Dave ve Alex’in ayrılığının ardından arkadaş grubu bir arada kalmayı başarabilecek mi, yoksa herkes kendi tarafını mı seçecek? Dave ve Alex’in arkadaş olarak kalma düşünceleri ortamı biraz yumuşatsa da, anlaşmazlıklar kapıda sıra beklemektedir.

Çılgınlar Sınıfı

Bartleby hayatını bir lise öğrencisi olarak sürdürmüştür ancak artık okulun son dönemleri yaklaşmıştır ve kendisine yüksek öğrenim görebileceği bir okul bulması gerekmektedir. Büyük umutlarla başvurduğu tüm okullar ilginç bir şekilde kendisini geri çevirmektedir. Bartleby tüm bunların sonucunda ne yapacağını şaşırmıştır. Sonra ise aklına oldukça tuhaf bir fikir gelir. Kendi okulunu kuracak ve kendi eğitimini kendisi tamamlayacaktır.

Cenazede Ölüm

Daniel ve Rupert adındaki iki kardeş etrafında gelişen absürt bir komedi. Kahramanlarımız babalarını kaybetmiştir. Bu beklenmedik kayıp, tüm aile üyelerini bir araya getirir. İçlerinden biri tabuttaki cesedin canlı olduğunu iddia eder. Sonra aileyi büyük bir sırrı açıklamakla tehdit eden bir konuk ortaya çıkar.

3 Idiots

Birbirinden farklı geçmişlere ve karakterlere sahip üç arkadaş, Hindistan’ın en prestijli okulunda mühendislik okumaktadır. Dostlukları da bu yıllarda başlar. Ancak uzun yıllardır Rancho’dan haber alamamışlardır. Bunun üzerine Farhan ve Raju, Rancho’yu aramak için bir yolculuğa çıkarlar. Onlar bu tehlikeli yolculukta ilerlerken üniversite günlerindeki anıları da bir bir canlanır.

Grace and Frankie

Grace ve Robert evliliklerinde kırk yılı devirmiş bir çifttir ve iki kız çocukları bulunmaktadır. Yakından tanıdıkları Frankie ve Sol çifti ile aralarından su sızmaz. Bu mutlu tablo bir gün Grace ve Frankie’nin öğrenecekleri şok edici bir gerçekle kararacaktır. Robert ve Sol aslında eşcinseldir ve birbirlerini sevmektedirler. Bir akşam yemeğinde bu gerçeği öğrenen ve hayatlarının şokunu yaşayan Grace ve Frankie kocalarından ayrılırlar. Birlikte yaşamaya başlayan kader ortakları Grace ve Frankie her ne kadar birbirlerinden oldukça farklı kişilikler olsa da bir süre sonra birbirlerini tamamlar iki yakın arkadaşa dönüşürler.