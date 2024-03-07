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2018 yılında oyuncuyla buluşan Frostpunk strateji oyununun devam yapımı olan Frostpunk 2 sonunda çıkıyor. Xbox Partners Showcase kapsamında, oyunun geliştirici stüdyosu 11 Bit Studios, oyunla ilgili en çok merak edilen detayı açıkladı. Sonunda Frostpunk 2 çıkış tarihi belli oldu. Peki Frostpunk 2 ne zaman çıkacak? Frostpunk nasıl bir oyun? Bakalım…

Frostpunk 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Frostpunk 2, bazı popüler oyunların da geliştiricisi olan 11 Bit Studios tarafından yaratılmıştır. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Xbox Partners Showcase’de 11 Bit Studios yeni oyun Frostpunk 2 çıkış tarihini açıladı. Oyun 25 Temmuz 2024’te piyasaya çıkıyor. 25 Temmuz günü Frostpunk 2 hem PC’de hem de PC Game Pass de olacak. Bu popüler yapımın standart ve Dijital Deluxe verisyonları şu anda ön sipariş için açılmış durumda.

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Frostpunk 2 dijital sürümün standart sürüme göre birtakım avantajları bulunmakta. Örneğin dijital sürüm satın alanlar oyun daha çıkmadan Nisan ayında yedi gün süreyle bir beta erişimi sağlayabilecekler. Bunun yanı sıra resmi çıkış tarihi 25 Temmuz’dan 72 saat önce hikaye moduna özel erişme hakkına sahip olacaklar ve çıkışın ardından bazı DLC avantajları elde edecekler.

Frostpunk 2 oyunu hali hazırdaki yeni nesil oyun konsollarına 25 Temmuz’dan biraz daha sonra gelecek. Konsol çıkışıyla birlikte de Xbox Game Pass’e de dahil edilecek. Kıyamet sonrası bir dönemde şehir inşa etme ve hayatta kalma oyunu olan Frostpunk 2 için çok az bir zaman kaldı diyebiliriz.

Frostpunk 2 Oyunu Hakkında

Frostpunk 2, orijinal oyunun bir devamı niteliğinde. Frostpunk’da yaşanan olaylardan tam 30 yıl sonrası bir zamanda geçen oyunda, toplumun temel enerji kaynağı olan petrolün yerine buharın geçtiği bir dönem yaşanıyor. Temel olarak Frostpunk’u baz alıyor ancak Frostpunk 2 çok farklı zorluklar içeriyor. Oyunda sosyal farklılıkların çoğalmasıyla ortaya çıkmış gruplaşmalar oluşmuş durumda. Bu fraksiyonlara, metodik Technocrats grubu ve gelişimden ziyade adaptasyonu savunan Icebloods grubu örnek verilebilir.

Yeni oyun Frostpunk 2’de oyuncu çeşitli bölgelere bölünmüş büyük şehirler kurabilecek. Bu bölgelerin her biri de farklı bir amaca hizmet edecek. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; bir bölge gıda alanında üretimde bulunurken bir başka bölge de barınak olarak faaliyet gösterebilecek. Bunların dışında dikkat çeken bir başka nokta da tıpkı ilk oyundaki gibi yeni oyunda da bazı zor kararların alınması gerekecek. Bu kararlar, Frostpunk severlerin gayet iyi bileceği gibi, bazen ahlaki değerleri sorgulayacak.

Frostpunk Hakkında

Frostpunk 2’nin devamı olduğu Frostpunk oyunu 2018 yılında piyasaya sürülmüştü. Jakub Stokalski tarafından tasarlanan ve 11 Bit Studios tarafından geliştirilen Frostpunk, bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunudur. Hayatta kalma oyunu, şehir kurma oyunu, strateji video oyunu, ekonomik simülasyon ve aksiyon – macera oyunu kategorilerinde yer alan Frostpunk PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformlarında yayınlanmıştır. Steam’de kullanıcı beğeni puanı yüzde 95 olan oyunun devamı da önümüzdeki Temmuz ayında oyun severlerle buluşacak.