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Serinin hayranları tarafından uzun süredir beklenen Frostpunk 2 oynanış videosu geldi. Frostpunk 2 ne zaman çıkacak, işte detaylar…

Strateji, hayatta kalma, şehir kurma ve simülasyon türlerindeki oyun Frostpunk 2’nin piyasaya sürülmesi için geri sayıma geçildi. Frostpunk’un devam oyunu olan Frostpunk 2 için çıkış tarihi beklenirken oynanış fragmanı da oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Frostpunk 2 ne zaman çıkacak ve oynanış fragmanı beğenildi mi soruları başta olmak üzere detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Frostpunk 2 Ne Zaman Çıkacak, Oynanış Videosu Geldi!

11 bit studios geliştirilen ve yayınlanacak olan Frostpunk 2 için ilk oynanış fragmanı oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Oyunun resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan ve kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşan oynanış videosu; “Birlik sayesinde en küçük devletler gelişir… Anlaşmazlıkla en büyükleri yok edilir” ifadesiyle gönderildi. İşte 2 dakikayı aşan o video:

Frostpunk 2’nin Twitter (X) hesabından yapılan paylaşım binlerce yorum, beğeni ve yeniden paylaşım aldı. Oynanış fragmanı beğenilen yapımın ilk oyunu da gamerlar tarafından bir hayli tutulmuştu. Kısa sürede oyuncuların güzel yorumlarını alan video, yapıma dair beklentilerin de yükselmesine neden oldu. Oyunun resmi çıkış tarihi henüz net olarak açıklanmasa da, 2024 yılında çıkacağı kesin olarak biliniyor.

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Türkçe Frostpunk 2 Oynanış Videosu Hakkında Oyuncular Ne Dedi?

İlk oyunu ile önemli bir oyuncu kitlesine ulaşan yapımın devam oyununun oynanış videosuna dair gamerlar tarafından yapılan yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Serinin ilk oyunu son derece güzeldi, sırf onun hatırına bile satın alınır ve oynanır. Steam de istek listesine ekledim bakalım. Çıkar çıkmaz satın alacağım oyunlardan biri olacak.”

“Oyunun Türkçe olması bile her şeye bedel. Bethesda ve Ubisoft gibi büyük oyun şirketleri de artık ülkemizdeki oyun sektörü potansiyelini görmeli ve buna göre hareket etmeli. Oyunlara Türkçe dil desteği eklemek çok zor olmasa gerek. En azından buna değeceğini düşünüyorum. Zira Türkçe oyunlar mutlaka satış rakamlarını olumlu yönde etkileyecektir.”

“Bu oyundaki insanların dertleri ile dertlenen oyundaşlarım dünyanın en naif yüreğine sahip insanlarıdır diye düşünüyorum. Şaka bir yana, 2024 için en çok beklediğim oyun diyebilirim. Türkçe olması da ekstra olumlu.”

Oyunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça Frostpunk 2’nin fiyatı da merak konusu oldu. Frostpunk 2 fiyatı ile ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak oyunun Türkiye’ye özel uygun bir ücretle satışa çıkması bekleniyor.