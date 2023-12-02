Frostpunk 2 Oyun İçi Videosu Geldi

Hayatta kalma, şehir kurma ve kaynak yönetimi türlerindeki Frostpunk’un ilk oyunu 2018 yılında yayımlanmış ve kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı. Milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza atan oyunun yalnızca Steam üzerinde 80 binden fazla inceleme aldığını ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını ifade edebiliriz. Serinin devam oyunu Frostpunk 2 oyun içi videosu yayımlandı, serinin takipçileri heyecanlandı.

Frostpunk 2 Oyun İçi Videosu Yayımlandı, Oyuncular Heyecanlı!

Frostpunk 2 için ilk oyun içi videosu dün (1 Aralık Cuma) itibariyle oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Frostpunk 2 Twitter (X) hesabından; “Bu oynanış Teaser Fragmanında ilk oyun içi video görüntülerine bir göz atın. Bizi izlemeye devam edin, oynanış fragmanı çok yakında!” ibaresiyle paylaşılan gönderiyle 1 buçuk dakikalık görüntülere yer verildi. İşte o görüntüler ve paylaşım:

Have a look at the first in-game video footage in this gameplay Teaser Trailer. Stay tuned, the gameplay trailer is just around the corner!



❄️ Wishlist Frostpunk 2: https://t.co/TfN0ARGWIc pic.twitter.com/KXeyWRamwF — Frostpunk 2 ❄ (@frostpunkgame) November 30, 2023

İlk oyunu ile geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan serinin devam oyunun da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor. Bununla birlikte, bu oyunun popülerlikte serinin ilk yapımını da geçmesini bekleyen gamerların sayısı da bir hayli fazla.

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Frostpunk 2 Ne Zaman Çıkacak? Oyunun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Frostpunk 2 çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Bununla birlikte, oyunun 2024 yılı ilk aylarında oyuncularla buluşması ön görülüyor. Oyunu hali hazırda Steam de istek listesine eklemek mümkün. Frostpunk 2 fiyatı ne kadar olacak sorusu da henüz yanıt bulmuş değil. Serinin ilk oyunu, güncel olarak Steam üzerinden 15 dolar yerine yüzde 80 indirimle 3 dolardan satılmakta.

Oyuna Dair Yorumlar Nasıl?

Oyun içinden yayımlanan görüntüler doğrultusunda gamerların şahsi sosyal medya hesaplarından Frostpunk 2 ile ilgili olarak yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“İlk oyunu oynamıştım, hayran kaldığım yapımlardan biriydi. 2nci oyunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Tek kelimeyle parasının hakkını veren yapımlardan biri diyebilirim doğrusu.”

“2018 yılında aldığım oyunlar arasında en sevdiklerimden biri idi Frostpunk. Uzun süre de oynamıştım. Kış günlerinde çok iyi giden bir oyun özellikle. Kahve eşliğinde oynamalık tam… İnşallah 2024 kışı bitmeden gelir…”

“İlk oyundaki stratejik derinliği biraz daha geliştirdiler ise 2. oyun tam anlamıyla bir başyapıt halini almıştır. Nasıl olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. İlk oyunun başında sabahladığım çok olmuştu…”