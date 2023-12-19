FUT Esports VALORANT Takımı Hindistan’da Şampiyon Oldu

50 bin dolarlık ödül havuzu bulunan VALORANT turnuvası Convergence 2023 tamamlandı. Hindistan’ın Bangalore kentinde gerçekleştirilen ve “sezon dışı turnuva” olarak tanımlanan Convergence 2023 de ülkemizin temsilcisi FUT Esports dahil olmak üzere; dünyanın farklı ülkelerinden 6 ekip mücadele etti. Mutlu sona ulaşmayı başaran FUT Esports VALORANT takımı, kupa ile birlikte 25 bin dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu.

FUT Esports VALORANT Takımı Hindistan’da Şampiyon Olarak 25 Bin Dolar Kazandı

Red Bull sponsorluğunda faaliyetlerine devam eden FUT Esports VALORANT Takımı başarıdan başarıya koşuyor. Riot Games ve The Esports Club organizatörlüğünde, Hindistan’ın Bangalore kentinde; 14 – 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen VALORANT Turnuvası Convergence 2023 sona erdi.

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Türkiye’den FUT Esports VALORANT Takımının iştirak ettiği turnuvaya, ev sahibi ülkeden 2 ekibin yanı sıra; Brezilya, Fransa ve Güney Kore’den de ekipler katıldı. Turnuvada yer alan 6 takım, 3’erli gruplar halinde ayrılarak turnuvaya başladı. Kendi grubunda Güney Kore’den Gen.G Esports ve Hindistan’dan da True Rippers ile mücadele eden FUT Esports; B Grubunu mağlubiyet yüzü görmeden, 2’de 2 galibiyetle ilk sırada tamamladı.

Turnuvanın A Grubunu ise Fransa’dan Team Vitality lider tamamladı. Hindistan’dan Global Esports grupta 2nci sırayı alırken, Brezilya temsilcisi FURIA ise grubu son sırada tamamladı. Grup maçlarının akabinde final etabına geçildi. Finalde, her 2 grubun liderleri olan temsilcimiz FUT Esports ile Fransa temsilcisi Team Vitality karşı karşıya geldi.

17 Aralık Pazar günü yapılan maç Bo5 formatında gerçekleştirildi. Serinin tüm maçları birbirinden çekişmeli geçerken, ekibimiz eşleşmeye ağırlığını koyarak kupaya uzanmasını bildi. VALORANT Turnuvası Convergence 2023 final serisinde ilk maçı 13 – 11’lik skorla kaybederek geriye düşen FUT Esports; sonraki 2 mücadeleyi aynı skorlarla kazanarak seride geriden gelip 2-1 öne geçti.

Final serisinin 5inci maça uzamasına izin vermeyen FUT Esports, eşleşmenin 4üncü maçında daha rahat bir oyun sergileyerek rakibini 13-8 mağlup etti ve seriden 3-1 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. 50 bin dolarlık ödül havuzu olan turnuvada birinci için ayrılan 25 bin dolarlık ödüle uzanan ekibimiz, kupayla birlikte önemli bir prestij de elde etti.

Intel ve Lenovo sponsorluğunda düzenlenen VALORANT Turnuvası Convergence 2023 de şampiyon olan ekibimiz, hatırlanacağı üzere Japonya’da gerçekleşen Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde de ülkemizi temsil etmişti. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen FUT Esports Valorant takımı 2023 yılının son büyük VALORANT turnuvasından zaferle ayrılırken; espora gönül veren pek çok Türk gamer için ilham kaynağı olmayı da sürdürüyor.