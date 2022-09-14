Futbol İle İlgili En İyi Filmler

Futbol her ne kadar genellikle erkeklerle özdeşleştirilse de aslında her yaştan kadın ve erkeğin kalbini çalarak büyük bir tutku haline gelebilir. Futbol sevgisine beyazperdede de tanık olmanızı sağlayacak en iyi futbol filmlerini sizler için bir araya getirdik. Size şimdiden iyi seyirler!

Green Street Hooligans

2005 yılında vizyona giren Green Street Hooligans her futbolseverin mutlaka izlemesi gereken futbol filmleri arasında yer alır. Harvard’dan atılan Matt’ın İngiltere’ye taşınması ve West Ham United fanatiği olan Ben ile takılmaya başlaması filmin de başlangıcıdır. Futbolla ilgili pek bilgisi olmayan ve sakin bir karaktere sahip olan Matt’in kendini West Ham United’ın taraftar grubu GSE’nin içinde bulması yeni bir süreci başlatır. Kendini anlamsız bir fanatikliğin içinde bulan Matt kavgalara karışarak bu zamana kadar bastırdığı şiddeti dışa vuracaktır.

Film, bazı kesimler tarafından “Holigan” denilerek aşağılanan güruhu kendi dünyaları içerisinde gösterme konusunda çok başarılıdır. En iyi futbol filmleri denilince akla gelen ilk isimlerden biri olması biraz da “Futbol asla sadece futbol değildir” sözünü derinlemesine incelemesine bağlıdır. Green Street Hooligans aynı zamanda insanların nerede durması gerektiğini, cesaret ve aptallık arasındaki o çok ince çizgiyi çarpıcı bir şekilde vurgular.

Green Street Hooligans her ne kadar en güzel futbol filmleri arasında sayılsa da futbolla hiç ilgisi olmayanların bile izlerken keyif almasını sağayacak temposu hiç düşmeyen bir filmdir. Holiganizmi başarıyla anlatan film sergilenen oyunculuk performanslarına şapka çıkarmayı da unutmamak gerek.

Goal!

2005 yapımı film ülkemizde Gol adıyla vizyona girdi ve büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Kenar mahalleden profesyonel futbolculuğa giden yolda Santiago Munez’in yolculuğuna eşlik etmenizi sağlayan Gol futbola az da olsa ilgi duyan herkesin beğenisini kazanmıştır. Çok küçük yaşta ailesiyle birlikte Meksika’dan Amerika’ya göç eden Santiago Munez ailesinden çok fazla destek görmese de futbolcu olma hayalinden hiç vazgeçmez.

Herkesin hayal etmekten bile keyif alacağı bir yükseliş hikayesi olan Gol koşullar ne olursa olsun gerçek bir yeteneğiniz varsa bir gün mutlaka keşfedileceğinize dair umut aşılıyor. Filmde Holywood klişelerine bir miktar yer verilmiş olsa da futbolseverlerin keyifle izlediği filmlerden biri olma özelliğine sahiptir.

The Damned United

Futbol konulu filmler arasında en beğenilenlerden biri olan The Damned United, David Peace’in aynı adlı romanından uyarlamadır. Film Brian Clough’un Leeds United’ın başında geçirdiği 44 güne tanıklık etmenizi sağlar. Teknik direktörün futbolcularla, yönetimle ve medyayla ilişkilerininin de gözlemlenebildiği The Damned United’ta İngiliz futbol tarihinin en iyi hocalarından biri olan Brian Clough’un hayatının kısa bir kesitine tanıklık etmek mümkün. Ancak filmin futbolseverlerin kalbinde sahip olduğu yer bambaşka.

Günümüzde çok büyük bir endüstri haline gelen futbola farklı bir açıdan bakmayı sağlayan The Damned United kurgusu ve olayları aktarışındaki gücüyle en iyi futbol filmleri arasında anılmayı fazlasıyla hak ediyor. Futbol temalı olsa da sadece bir futbol filmi denilip geçilecek bir film değil The Damned United. Öz güven ve hırsın nasıl iki tarafı da keskin bıçak olduğunu yerine göre kişiyi çok büyük başarılara taşırken bir anda bir çuval inciri berbat edebileceğini de çok başarılı oyunculuklarla anlatıyor.

Pele: Birth of a Legend

Pele: Birth of a Legend futbol efsanelerinden Brezilyalı futbolcu Pele’nin çocukluğunu ve ilk dünya kupası serüvenini konu alır. Brezilya’nın fakir mahallelerinde büyüyen Pele sıra dışı oyun tarzıyla kenar mahalleden profesyonel futbolculuğa geçmeyi başarır.

En güzel futbol filmleri içinde sayılan Pele: Birth of a Legend aynı zamanda Brezilya futbol kültürünün dayandığı temelleri de çok güzel bir şekilde yansıtır. Film Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin üzerinden pek çok hayat dersi verirken izleyicilerine yoğun duygular da yaşatır. Filmi hala izlemeyenlere spoiler vermemek adına dile getiremesek de filme küçük bir sürpriz de olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Will

Futbol filmleri ilgi alanınıza giriyorsa Will mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biridir. Will’de anlatılan, Liverpool’un İstanbul’da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı hikayeyle bağlantılı olarak minik bir taraftarın hikayesidir. Hayatınızda izlediğiniz en duygusal filmler arasına girmeye aday Will son derece samimi şekilde kurgulanmış bir futbol ve yol hikayesi olarak futbolseverlerin kalbinde çok özel bir yere sahiptir.

Victory

En iyi futbol filmleri arasındaki yerini fazlasıyla hak eden Victory 2. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kampında tutulan bir grup müttefik askerinin Almanlarla yapacağı futbol maçına odaklanıyor. Yönetmenliğini John Huston’ın yaptığı Victory’de Slyvester Stallone ve Michael Caine gibi isimlerin yanı sıra Pele, Osvaldo Ardiles, Bobby Moore ve Kazimierz Deyna gibi ünlü profesyonel oyuncular da rol alıyor.

Bobby Robson: More Than a Manager

Ülkemizde Bobby Robson: Bir Menajerden Daha Fazlası adıyla bilinen belgesel film muhteşem arşiviyle göz kamaştırır. Efsane menajer Bobby Robson’ın futbola adadığı hayatını konu alsa da bir belgeselden öte Bobby Robson’ın başrol oyuncusu olduğu bir film tadındadır.

İsmi en güzel futbol filmleri arasında sıklıkla geçen Bobby Robson: Bir Menajerden Daha Fazlası’nın finali için mendillerinizi önceden hazırlamanız faydalı olabilir. Flashback ve flashforwardlarla ilerleyen yapımı her futbolseverin mutlaka izlemesi gerek.

80’li ve 90’lı yıllardaki futbol dünyasına tanıklık etmeyi sağlayan yapımı izledikten sonra Bobby Robson’ın neden bir efsane olduğunu çok net bir şekilde anlamak mümkün. Futbolla ilgisi olmayan kişilerin bile izlediğinde hayata dair pek çok şey öğrenebileceği bir belgesel olma özelliğine sahiptir.

United

Futbol konulu filmler arasında özel bir yeri olan United, Manchster United’ın 22 yaş ortalamasına rağmen rakip tanımayan ve “Busby’nin Bebekleri” olarak anılan efsane takımının gerçek hikayesini izleyicilere aktarıyor. Günümüzde hala tarihin en iyi futbol takımlarından biri olarak gösterilen takım 1958 yılında Münih’te gerçekleşen trajik uçak kazasında 8 futbolcusunu kaybetmişti.

Futbola gerçekten gönül vermiş herkesin mutlaka izlemesi gereken bu film pek çok sinemasever tarafından son derece etkileyici bir yapım olarak tanımlanır. Gerçek bir hikayeyi anlatması nedeniyle United bunun da etkisiyle izleyicilerine her sahnede bambaşka duygular yaşatır.

Early Man

Early Man futbol animasyon filmleri arasında en sevilenlerden biridir. Dünyanın değiştiğinden ve Bronz Çağı’na geçildiğinden haberi olmayan Taş Devri kabilesini kurtarmak isteyen genç mağara adamı Dug’ın hikayesini anlatır. Dug ve arkadaşları vadilerini ellerinden alan krala meydan okuyarak takım olmanın ve dostluğun önemini sinemaseverlere son derece eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde anlatırlar.

Captain Tsubasa

En güzel futbol filmleri ile futbolseverlere unutulmaz bir seyir keyfi yaşatılmak isteniliyorsa futbol animasyon filmleri ve bir nesile futbolu sevdiren Captain Tsubasa’nın adını anmamak olmaz.

Japonya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele eden Tsubasa Oozora’nın futbol kariyerini anlatan Captain Tsubasa ülkemizde Küçük Golcü adıyla bilinir. İlk bölümü 1983 yılında yayınlanan Tsubasa’’nın hikayesi annesiyle birlikte Nankatsu’ya taşınmasıyla başlar. Büyük bir futbolcu olma hayalleriyle yaşayan Tsubasa son derece yeteneklidir. Daha fazla heyecan ve renk katmak adına fizik kurallarından feragat edilmiş olan seri Tsubasa’nın farklı turnuvalarda oynadığı maçları konu alır.