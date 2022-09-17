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GAC Aion, 0-100 km/s hızlanmasını 1,9 saniyede yapabilen bir süper otomobil olan Hyper SSR’yi tanıttı

GAC Group'un elektrikli araç (EV) yan kuruluşu GAC Aion, bugün yeni premium markası Hyper'ı ve ilk modeli Hyper SSR'yi Guangzhou'daki genel merkezinde tanıttı ve elektrikli süper otomobil segmentine giren en son otomobil üreticisi oldu. GAC Aion, Hyper SSR'nin iki versiyonunu yaklaşık 184.000$ ön satış başlangıç ​​fiyatıyla sunuyor ve teslimatlar önümüzdeki yıl Ekim ayında başlayacak.

Ahmet Ekinler

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Hyper SSR

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GAC Aion, ilk arabasıyla birlikte birinci sınıf Hyper markasını duyurdu – canavar Hyper SSR ile tanışın. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 1,9 saniyede gerçekleştirerek Tesla‘nın Roadster‘ına meydan okuyan tamamen elektrikli bir süper otomobil.

Bu, Ultimate seviyesi içindir, standart sürüm 100 km/s’yi 2.3 saniyede tamamlar ve bu hala oldukça hızlıdır. Bu, GAC Aion’un 1,225hp maksimum çıkışa sahip şirket içi elektrik motorları sayesindedir. Firma, bunun ortalama bir Formula 1 aracının 1,5 katı olduğunu söylüyor, ancak bu rakam abartılı görünüyor. Tork akıllara durgunluk veren 12.000 Nm olarak derecelendirilmiştir ve gaza tam basmak vücudunuzu 1.7G şiddetinde bir G kuvvetine maruz bırakır.

Araç 900 voltluk bir platforma dayanıyor. Verimliliği artırmak ve güç tüketimini azaltmak için birkaç SiC yongası içeriyor.

Gövde, esas olarak karbon fiber ve türevlerinden yapılmıştır ve çeliğe kıyasla ağırlığı %20 oranında azaltır. Karbon fiberin de çelikten 2,5 kat daha güçlü olduğu bildiriliyor. Sürücü fren pedalına sertçe bastıktan sonra kelebek kapılar otomatik olarak açılır ve kapanır.

Otomobil üreticisi, standart donanım için 1.286 milyon CNY (184.000$) ve Ultimate seçeneği için 1.686 milyon CNY (241.000$) talep ederek ön siparişleri başlatıyor. GAC Aion, üretimin gelecek yıl Ekim ayında başlayacağını ve ilk teslimatların aynı ay geleceğini söyledi.

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