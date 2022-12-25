GAC Aion, Hyper SSR’ın Performans Testine Başladı

GAC Aion süper arabası Hyper SSR, gerçeğe dönüşme yolunda bir adım daha attı. Ön üretim başladı ve ilk üniteler şimdiden performans testlerine tabi tutuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aralık ortasında GAC Aion’un Hyper SSR elektrikli süper otomobili ilk denemelerini başarıyla tamamladı ve şimdi üretim doğrulama aşamasına girdi.

GAC Aion, Hyper SSR için gerçek dünya performans testinin başarıyla tamamlanmasının, aracın geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve aracı üretim ve teslimata yaklaştırdığını duyurdu.

GAC Aion’un Hyper SSR’ye yönelik gerçek dünya testleri, sürücüyü 1.7G kuvvetine maruz bırakarak 0’dan 100 km/sa hıza 1.9 saniye hızlanmasını da doğruladı. Hyper SSR’nin motorları 1.225 hp üretme kapasitesine sahip ve tekerlekte tork 12.000 Nm’ye ulaşıyor.

GAC Aion’a göre, Hyper SSR’de kullanılan yüksek performanslı SiC yongaları, çalışma frekansında %250 artış ve güçte %80 azalma sağlayan Çin’in Yüksek Hızlı Treninde kullanılan yarı iletken teknolojisiyle aynı malzemeden yapılmıştır.

Mevcut bilgilere göre Hyper SSR, ileri geri besleme algoritmasına sahip bir çekiş kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu, elektronik stabilite sisteminin araç dinamiklerini ve yörüngesini tahmin etmesini ve optimize etmesini sağlayarak genel sürüş deneyimini geliştirir.

GAC Aion, müşterilere Hyper SSR’nin iki versiyonu arasında seçim yapma olanağı sunuyor. Temel modelin durma durumundan 100 km/sa hıza ulaşması 2,3 saniye sürüyor ve 1,286 milyon RMB’ye (184,000 $) mal oluyor.

Hyper SSR’nin diğer varyantı, Hyper SSR Ultimate olarak adlandırılır ve şirket tarafından alıntılanan tüm etkileyici güç rakamlarını sunar. Bu versiyon, 1.686 milyon RMB’ye (241.000$) mal olacak.

GAC Aion, tanıtıldığı sırada Hyper SSR’nin seri üretime geçeceğini ve Ekim 2023‘te teslimatlara başlayacağını duyurdu.

Yakın tarihli bir rapora göre, markanın ikinci süper otomobil modeli olan Hyper GT‘nin coupe versiyonu prömiyeri 30 Aralık’ta Guangzhou otomobil fuarında yapılacak.