Galaxy A31, Temmuz 2021 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, aylık güvenlik yaması sunma konusunda oldukça başarılı işler yapıyor. Her ay olduğu gibi yeni Temmuz 2021 yamasını da ilk sunan marka olan Samsung, bu yamayı her geçen gün daha fazla cihazına ulaştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere şu haberimizde en son Galaxy A52 için gönderildiğini paylaştığımız güncelleme şimdide şirketin Galaxy A31 modeline ulaştı.

İlk olarak Galaxy S10‘a sunulan Temmuz 2021 güvenlik yaması daha sonra Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Fold ve dün itibariyle Galaxy A52‘ye gönderildi. En son olarak ise güncelleme Galaxy A31 için sunuldu.

A315GDXU1CUG1 sürüm numarasıyla Brezilya’da sunulan güncelleme ilerleyen günlerde daha fazla ülkeye yayılacaktır. Eğer bir Galaxy A31 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Yeni güncelleme ile birlikte cihazın içerisinde güvenlik ve gizlilik açıklarının tümü kapatılıyor.

Ayrıca güncelleme birçok kullanıcının yaşadığı Android Auto hatasını ve diğer birçok hatayı düzeltiyor. Bunula birlikte iyileştirilmiş stok uygulamalar sayesinde cihazın genel performansı arttırılıyor.

Galaxy A31, 2020 yılında Android 10 ile piyasaya çıkmıştı. Cihaz, 2021 yılının başlarında yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesine kavuştu. Orta sınıf segmentinde olan cihaz şu sıralar aylık güvenlik yamalarını almaya devam ediyor.