Galaxy A41 İçin Android 11 Güncellemesi Yayımlandı!

Bilindiği üzere güncelleme politikasında değişikliğe giden ve bunu birçok cihazında uygulayan Samsung, şimdi de Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini Galaxy A41 için sunmaya başladı. Şu haberimizde en son Galaxy M01 için sunulan güncelleme yine aynı gün içerisinde Galaxy A41‘de gönderilmeye başladı. Şirket güncelleme politikasında ilk öncede yeni cihazlarını güncellerken şimdiler de ise daha eski orta ve giriş seviyesi cihazlarına yönelmiş durumda.

Bu durum kullanıcıları oldukça fazla memnun ediyor. Galaxy A41‘de yeni Android 11 ve One UI 3.1 ile artık yeni güncel bir telefon özelliklerine kavuşuyor. Sayısız birçok özelliğe sahip olan cihazın güncellemesi ilk olarak Rusya pazarına sunulmuş durumda. Eğer ilerleyen günlerde yazılımsal bir sorun olmazsa güncellemenin daha fazla pazara yayılması bekleniyor. Bu nedenle cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.





Galaxy A41 (SM-A415F) için sunulan güncelleme A415FXXU1CUD4 sürüm numarasıyla birlikte geliyor. Bu güncelleme içerisinde aynı zamanda Nisan 2021 güvenlik yamasını da barındırıyor. Bu sayede telefonun hem Android hem de One UI kullanıcı arayüzünde meydana gelen güvenlik açıkları da kapatılmış oluyor.

Kademeli olarak yayılacak olan güncelleme cihaza Android 11 ile yeni birçok özelliği beraberine sunuyor. Sohbet balonları, tek seferlik izinler, dinamik kilit ekranı, yeni kilit ekranı widgetları bu özelliklerinden bazıları arasında yer alıyor. Cihaz One UI 3.1 ile, yenilenmiş ve gelişirilmiş kullanıcı arayüzüne, geliştirilmiş stok uygulamalara, yenilenmiş tasarıma ve daha fazlasına sahip oluyor.