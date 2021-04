Galaxy M01, Android 11 ve One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıldan beri güncelleme politikasında oldukça köklü adımlar atmaya başladı. Bilindiği üzere şirket Nisan 2021 ve Mayıs 2021 güvenlik yamasını Android pazarında ilk sunan firma olmuştu. Ayrıca son aylarda Samsung, birçok akıllı telefonuna ve tablet bilgisayarlarına yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başladı.

En son şu haberimizde Galaxy Tab A7 için sunulan güncelleme bugün itibariyle Galaxy M01 için yayımlandı. Şirket güncellemeyi orta segment A serisi cihazlarından artık giriş seviyesi M serisi cihazlarına daha fazla göndermeye devam ediyor. Güncelleme listesine eklenen en son M serisi cihaz ise Galaxy M01 oluyor.

Galaxy M01, Android 11 ve One UI 3.1 ile birçok yeniliğe ve özelliğe kavuşuyor. Aslında Samsung, M01 gibi giriş seviyesi cihazlarına One UI 3.1 Core özel yazılımını sunuyor. Bu özel yazılım şirketin giriş seviyesi için ürettiği daha hafif bir One UI sürümü olarak karşımıza çıkıyor. One UI 3.1 Core‘un, daha güçlü gizlilik koruması, dijital denge ve ebeveyn kontrolü, gelişmiş ve kolaylaştırılmış kullanıcı arayüzü, iyileştirilmiş stok uygulamalar gibi birçok özelliği bulunuyor.

Bununla birlikte Android 11 ile cihaz, dinamik bellek ayırma, uygulama performans artışı, tek seferlik izinler, özelleştirilebilir kilit ekranı, sohbet balonları gibi birçok özelliğe de kavuşuyor. M015GXXU3BUD9 sürüm numarası ile gelen güncelleme Nisan 2021 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Güncellemenin şuan için hangi bölgelerde sunulduğu kesin olarak bilinmiyor ancak sizde bir Galaxy M01 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.