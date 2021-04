Galaxy Tab A7, Android 11 Güncellemesini Aldı!

Güncelleme politikasında çok sıkı bir değişikliğe giden Samsung, geçtiğimiz yıldan beri cihazlarını güncelleme konusunda oldukça yol katetmiş durumda. Bilindiği üzere şirket Nisan 2021 güvenlik yamasını ilk sunan firma olmuştu. Ayrıca Mayıs 2021 güvenlik yamasını şu haberimizde Galaxy S21 serisine ve Android pazarında ilk sunan firma olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. Şirket güncelleme partisine hız kesmeden devam ediyor ve geçtiğimiz yıl Android 10 ile piyasaya sunduğu Galaxy Tab A7 için yeni Android 11 güncellemesini sunmaya başladı.

Yeni güncelleme beraberinde Mart 2021 güvenlik yamasını da getiriyor. Şuan için yeni güncelleme Galaxy Tab A7‘nin LTE versiyonlarına ve İngiltere başta olmak üzere bazı sınırlı Avrupa ülkesine sunulmuş durumda. Ancak ilerleye günlerde güncelleme yazılımsal bir hata vermezse daha fazla küresel pazara yayılacaktır.

T505XXU3BUD7 sürüm numarasıyla birlikte gelen güncelleme aynı zamanda Android 11 tabanlı yeni One UI 3.1 kullanıcı arayüzüne de sahip. Mart 2021 güvenlik yamasını da getiren güncelleme, cihazın hem Android sürümünde hem de One UI kullanıcı arayüzünde meydana gelen güvenlik açıklarını kapatıyor. Cihaz One UI 3.1 sayesinde yeni bir iyileştirilmiş ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, dinamik kilit ekranı, kilit ekranı widget’ları, geliştirilmiş dijital denge ve ebeveyn kontrolleri, geliştirilmiş ve iyileştirilmiş stok uygulamalar, geliştirilmiş Samsung Klavye ve Samsung İnternet uygulamaları gibi birçok özelliğe kavuşuyor.

Android 11 ile birlikte tek seferlik izinler, otomatik izin sıfırlama, sohbet balonları, hızlı ayar geçişleri, geliştirilmiş akıllı ev kontrolleri gibi özelliklere kavuşuyor. Eğer sizde Galaxy Tab A7 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.