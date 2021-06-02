Galaxy A42 5G İçin Mayıs 2021 Yaması Yayımlandı!

Samsung, geçtiğimiz yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasından bugüne kadar 350’ye yakın akıllı telefon ve tablet bilgisayarına güncelleme gönderdi. Hatta şirket aylık Nisan, Mayıs ve Haziran güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmuştu. Bilindiği üzere Samsung, şu haberimizde Galaxy Tab A 8.0 için yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sunmuştu.

Bugün firma, yeni bir modeline daha Mayıs 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı. Galaxy A42 5G için gönderilen bu yama ile birlikte cihazın içerisinde meydana gelen tüm güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Şuan için sınırlı bölgelere gönderilen yamanın ilerleyen günlerde daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy A42 5G sizde cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Orta sınıfta yer alan Galaxy A42 5G, geçtiğimiz Nisan ayında hem bir güvenlik yaması hem de hata düzeltmelerini içeren bir güncelleme almıştı. Şimdi ise cihaz yine aynı şekilde hem bir Mayıs 2021 güvenlik yamasını hem de hata düzeltmelerini içeren güncellemeye kavuştu. Tabi bilindiği üzere Galaxy A42 5G, Samsung‘un üç aylık yazılım güncelleme programında bulunan cihazlar arasında yer alıyor.

A426BXXU2BUE1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İngiltere’deki kullanıcılara sunulmuş durumda. Güvenlik yaması sayesinde cihazın içerisinde gizlilik, güvenlik ve Android sürümünde meydana gelen güvenlik açıkları giderilmiş oldu. Bununla birlikte güncelleme içerisinde Google‘dan ve Samsung‘tan meydana gelen 23 hata düzeltmesini de beraberinde getiriyor.

Galaxy A42 5G, 2020 yılında Android 10 ve One UI 2.0 ile piyasaya sürülmüştü. Telefon üç ay önce yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini almıştı.