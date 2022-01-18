Galaxy A53 5G Hızlı Şarj’da Hayal Kırıklığı Yaşattı

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan Samsung, her yıl yeni birçok ürünle karşımıza çıkıyor. Özellikle Samsung Galaxy A5 serisi en çok sevilen ürünlerin başında geliyor. 2022 ile yılında çıkan Galaxy A53 5G serisinin hızlı şarj desteği hayal kırıklığı yarattı.

2022 yılına gireli kısa bir zaman olmasına rağmen, Galaxy A53 5G modeli bu yıl Samsung’un yeni gözdesi olacağa benziyor. Yeni Galaxy A53 5G gayet değişik ve ilgi çekici bir tasarım ile bizlere merhaba diyor. Galaxy A53 5G’nin bazı özellikleri belli olmaya başlamışken, hızlı şarj konusunda detaylar ortaya çıktı. Onaylanan bilgilere göre Galaxy A53 5G serisi 15 W hızlı şarj desteği ile geleceği belli oldu. Bu durum pek çok kullanıcı tarafından pek hoş karşılanmadı. Sebebi ise 2022 yılında böyle bir cihazın en basit hızlı şarj desteği ile geliyor olması oldu.

Birçok Samsung kullanıcısı daha hızlı bir hızlı şarj desteği ile gelmesini bekliyordu. Bu özellikler bu yıl olmasa da gelecek yıl çıkacak olan modelinde rakiplerinden fazla olması gerektiğini düşünüyorlar. Geçen yıl çıkan A52, A52 5G, ve A52s 5G’nın 25 hızlı şarj desteği vardı ama bu değerler sadece 15 W hızlı şarj ile sabit kaldı. Yani kutunun içinden 15 W hızlı şarj desteği sağlayan şarj cihazı var ama cihazlar 25 W hızlı şarj destekliyor. Bu durum birçok kullanıcı tarafından çok saçma bulundu.

Galaxy A53 5G hakkında birçok teknik detayı da su üzerine çıkmaya başladı. Özellikle içerisinde yer alan Exynos 1200 ile beraber 6 GB RAM desteği sunuyor. Ayrıca içerisinde Android 12 ve 120 Hz bir AMOLED ekran ile geliyor.

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