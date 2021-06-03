Galaxy A71 Mayıs 2021 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, güncelleme konusunda artık birçok cihazına güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Özellikle şirket aylık güvenlik güncellemesi konusunda oldukça titiz şekilde davranıyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının güvenlik yamasını ilk sunan marka olan Samsung, şu haberimizde Galaxy A8 2018 için Haziran 2021 güvenlik yamasını sunmuştu.

Bu haberimizde ise şirket Galaxy A71 için yeni Mayıs 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı. Bu yama sayesinde cihazın içerisinde meydana gelen bütün güvenlik açıkları kapatılmış oluyor. Şirket Mayıs ve Haziran güvenlik yamasını ilerleyen günlerde yeni modellerine sunmaya başlayacak.

A715FXXU4BUE1 sürüm numarasıyla Brezilya’daki kullanıcılara sunulan güncelleme ilerleyen haftalarda daha fazla küresel bölgeye yayılacaktır. Bu nedenle sizde bir Galaxy A71 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme sekmesini sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Sunulan bu güncellemenin içeriğini ne olduğu henüz tam bilinmiyor.

Ancak Mayıs 2021 yamasının yanında güncelleme birçok hata düzeltmesi ve iyileştirmeyi de içerisinde barındırıyor. Tabi güncelleme şuan da cihazın sadece 4G LTE versiyonuna gönderilmiş durumda ama ilerleyen günlerde 5G versiyonuna da bu güncellemenin gelmesi bekleniyor. Güncellemenin cihazın içerisinde meydana gelen birçok hatayı giderdiği ve stok uygulamalara iyileştirme getirerek telefonun genel performansının arttırıldığı tahmin ediliyor.