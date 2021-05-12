Galaxy J7 (2017) Mart Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, Nisan ve Mayıs 2021 güvenlik güncellemelerini akıllı cihazlarına ilk sunan marka olmuştu. Şirket değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte artık üç ve dört yaşındaki akıllı telefonlarına da güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor.

Buna en önemli örnek olarak geçtiğimiz günlerde şu haberimizde de sizlerle paylaştığımız Galaxy J7 Duo olmuştu. Şirket şimdi de 2017 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy J7‘ye Mart 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı. Kullanıcılar bir yandan sevindiren bir yanda da şaşırtan bu haber ile cihazda meydana gelen güvenlik açıklıkları kapatılıyor.

J730FXWS8CUD1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme şuan için Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka bölgelerine sunulmuş durumda. Ancak güncellemenin ilerleyen günlerde daha fazla küresel bölgeye yayılması bekleniyor. Yeni Mart 2021 güvenlik yamasıyla birlikte Galaxy J7 içerisinde meydana gelen gizlilik ve güvenlik açıklıkları giderilmiş oluyor.

Ayrıca güncelleme Samsung’tan 19 hata düzeltmesinin yanı sıra birçok diğer hata düzeltmesini ve cihaz kararlılığını arttıran iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Eğer bir Galaxy J7 (2017) kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Galaxy J7 (2017) ilk olarak Andrpid 7.0 ile piyasaya sürüldü. Cihaz daha sonra 2018’de Android 8.1, 2019 yılında ise en son Android 9 Pie güncellemesini almıştı. Bugün ise Mart 2021 güvenlik yamasını alıyor.