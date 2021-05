Galaxy M11, Android 11 ve One UI 3.1 Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yıldan bugüne değişikliğe gittiği güncelleme politikasında birçok akıllı cihazını güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket eski S ve Note serisi cihazlarının yanı sıra A serisi ve M Serisi cihazlarını da güncellemeyi unutmuyor. Bununla birlikte tabi ki de tablet modellerini de güncelleyen firma, bugün M serisi bir akıllı telefonuna yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başladı.

Şirket kademeli olarak sunduğu yeni güncellemeyi en son Galaxy M01 için göndermişti. Bugün ise şirket güncellemeyi M serisinde daha fazla genişleterek Galaxy M11 için sunuyor. Güncelleme ilk olarak Vietnam kullanıcılarına sunulmuş olsa da eğer yazılımsal bir sorun olmazsa güncellemenin ilerleyen günlerde küresel pazara yayılması bekleniyor.

Yeni güncelleme M115FXXU2BUD8 sürüm numarasıyla birlikte geliyor. Bu güncellemeyle beraber Galaxy M11, Android 10 ve One UI 2.0‘dan Android 11 ve One UI 3.1‘e geçiş yapıyor. Böylelikle cihaz hem Android 11 hem de One UI 3.1 özelliklerine kavuşuyor. Tabi Galaxy M11 giriş seviyesi ve donanım özellikleri düşük bir telefon olduğu için şirket cihaza daha az yoran ve stabil çalışan One UI Core 3.1‘i sunuyor.

Güncelleme içerisinde aynı zamanda Nisan 2021 güvenlik yamasını da bulunduruyor. Yeni güncellemeyle birlikte cihaz, birçok hata düzeltmesi ve iyileştirmenin yanı sıra geliştirilmiş arayüz tasarımına, tek seferlik izinlere, performans iyileştirmesine, gizlilik denetimlerine, geliştirilmiş Dijital Denge gibi birçok özelliğe sahip oluyor. Eğer sizde bir Galaxy M11 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.