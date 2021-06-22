Galaxy M22’nin Teknik Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

Bilindiği üzere Samsung, bu yılın başından beri amiral gemisi olmak üzere birçok yeni model Galaxy cihazını piyasaya sundu. Şirket sunduğu bu yeni modelleriyle birlikte Android pazarının yine ilk sırasında yer almayı başarıyor. En son olarak Galaxy M32‘yi tanıtan şirket şu sıralar bir de Galaxy M22 adında yeni bir modelin üzerinde de çalışmaların devam ediyor.

Şirketin bu yeni modeli ilk olarak Mayıs ayında sızdırılmıştı. Günler geçtikçe de Galaxy M22‘nin daha fazla detayı ortaya çıkmıştı. Orta sınıf bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan yeni Galaxy M22,’nin bugün şarj kapasitesi ve bağlantı özelliklerini içeren yeni bilgiler paylaşıldı.

Galaxy M22, 6.4 inç Süper AMOLED, HD+ çözünürlüğünde 90 Hz bir ekran ve 13 Megapiksel selfie kameraya sahip. Telefonun içerisinde MediaTek‘in Helio G80 yonga seti ve 4 / 6 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte 64 / 128 GB dahili depolama seçenekleriyle gelen telefon, microSD kart seçeneğine sahip durumda.

Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana bir kameranın olacağı sızdırılmıştı. Arka taraftaki kamera bilgisinin kısıtlı olduğu cihazda, FCC sertifikası ve Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE (5, 12, 17 ve 26 Bantları) ve bir çift ​​SIM kart bağlantı seçeneği bulunuyor. Ayrıca, 4K video kaydı, GPS, USB 2.0 Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyucusu cihazın diğer özellikler arasında yer alıyor.

Android 11 ve One UI 3.1 ile çalışacak olan Galaxy M22, 25 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh gibi büyük bir pil kapasitesiyle birlikte gelecek. Samsung bu modeliyle birlikte Galaxy A72, Galaxy F62, Galaxy M32, Galaxy M31s, Galaxy M51 ve Galaxy M62 modellerine de 25W hızlı şarj desteği sunuyor.