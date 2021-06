Galaxy Note 10 Lite, Haziran 2021 Güncellemesini Aldı!

Güney Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz yıldan beri 350’den fazla cihazını güncelleyerek, büyük bir başarı elde etti. Bilindiği üzere şirket Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmuştu. Bununla birlikte firma yeni çıkan Haziran 2021 yamasını ilk olarak Galaxy S21 serisine daha sonra S20 serisine ve geçtiğimiz haftalarda Galaxy Z Flip 5G‘ye sunmuştu.

Bugün ise şirket bu yamayı en son Galaxy Note 10 Lite için sunmaya başladı. Tabi şirket aynı zamanda bu güncellemeyi bugün S10 Lite modeline de göndermeye başladı. Her iki cihazında bu güncelleme ile birlikte içerisinde meydana gelen tüm güvenlik açıkları giderilmiş oluyor.

Bu haberimizin konusu olan Galaxy Note 10 Lite için bu güncelleme şuan da İspanya’da gönderilmiş durumda. Ancak ilerleyen günlerde bir sorun olmazsa güncellemenin daha fazla küresel pazara yayılması bekleniyor. Eğer bir Galaxy Note 10 Lite kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

N770FXXS7EUE5 sürüm numarasıyla gelen güncelleme çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Samsung‘dan 19 hatayı düzelten güncelleme, cihazın içerisinde hem Android sürümünde hem de kullanıcı arayüzünde meydana gelen tüm açıkları kapatmış oluyor.

Galaxy Note 10 Lite, 2020 yılının başlarında Android 10 ve One UI 2.0 ile satışa çıkmıştı. Cihaz daha sonra 2021 yılının başında yeni Android 11 ve One UI 3.0, üç ay öncede One UI 3.1 güncellemesini almıştı.