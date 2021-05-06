Galaxy S20 FE 5G İçin Mayıs Güncellemesi Yayımlandı!

Samsung, Nisan güvenlik yamasından sonra Mayıs 2021 güvenlik yamasını ilk ve en hızlı şekilde cihazlarına gönderen şirket oldu. Şirket bu güncelleme politikasıyla birlikte amiral gemisi, orta ve giriş seviyesi cihaz kullanıcılarını oldukça sevindirmiş durumda. Bugün şirket güncellemeyi daha da fazla cihazına yaymaya devam ediyor. Şirket ilk olarak Galaxy S21 serisiyle başlattığı bu yamayı daha sonra orta segment A serisi Galaxy A52 ve A51‘e göndermeye devam etmişti.

Hatta bununla kalmayarak şu haberimizde de paylaştığımız üzere yeni Mayıs 2021 güvenlik yamasını Galaxy A50 modeline de sunmaya başlamıştı. Bununla birlikte şirket güncellemeyi daha da fazla genişleterek bütçe dostu amiral gemisi modeli Galaxy S20 FE 5G için göndermeye başladı.

Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B) için G781BXXU3CUD6 sürüm numarasıyla gelen güncelleme ile birlikte Samsung‘un 3 kritik güvenlik açığı, Google‘ın 23 güvenlik açığı ve hata düzeltmesi ve yine cihazın içerisinde meydana gelen 23 hata düzeltmesi gideriliyor. Ayrıca One UI arayüzünde ve cihazın Android sürümünde meydana gelen bütün güvenlik açıkları bu güncelleme ile kapatılıyor.

Güncelleme şuan için İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde yayımlanmış durumda ama ilerleyen günlerde güncellemenin küresel pazara yayılması bekleniyor. Güncelleme aynı zamanda Hızlı Paylaşım ve Kamera kalitesiyle ilgili iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. Eğer sizde Galaxy S20 FE 5G kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.