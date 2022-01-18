Galaxy S22+ Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde hakkında birçok detay sızdırılan Galaxy S22+’ın bugün itibariyle görüntüleri de teknoloji medyasına sızdırılmaya başladı. Özellikle çıkardığı yeni akıllı telefonlarla kullanıcıları sevindiren Samsung’un yeni cihazı Galaxy S22+ dört gözle bekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde yayınlanan sızıntı haberlerinde birçok görüntü ortaya çıktı. Galaxy S22+’in renkleri ve tasarımı hakkında birçok görüntü gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde ilk göze çarpan detay ön ekranda yer alan delik tasarımı oldu. Ayrıca arkada yer alan üçlü kamera ünitesi daha önceden onaylanmıştı ama bugün itibariyle görme fırsatı yakalamış olduk.

Özellikle çıkan görüntülerde siyah, yeşil ve beyaz renkler göze çarparken, hepsinin tasarımı kendisine hayran bıraktı. İlk bakıldığında hepsinin çerçevesi aynı renkte görülürken, beyaz renk seçeneğinde kamera ünitesinin gümüş bir kaplama ile durduğu gözlemlendi.

İlk bakışta önceki sürüm olan S22 ile hemen hemen aynı boyutlarda olması beklenen S22+, S22’den çok daha şık bir görünüme sahip. Şu an resmi bir doğrulama olmadığı için bunların hepsi varsayım olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un önümüzdeki günlerde detaylı bilgilendirme yapmasını bekliyoruz.

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