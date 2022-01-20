Galaxy S22 Lansman Tarihi Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un açıkladığı Galaxy S22 serisinin lansman tarihi belli oldu. Çıkan haberlere göre Samsung, Galaxy S22’i modelini ilk olarak Güney Kore’de tanıtılacak.

Çıkan birçok dedikodu haberine göre ilk olarak 8 Şubat tarihleri gösteriliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu tarih değişiklik gösterebilir. 8 Şubat’ta düzenlenmesi tahmin edilen lansmanda 3 farklı cihaz tanıtılacak. Bunlardan en göze çarpanı Galaxy S22 Ultra olacağa benziyor. Ayrıca Galaxy Note serisine özel tasarlanan S serisi bir amiral gemisi de yer alacak.

Lansmanda en çok dikkat çekecek olan Galaxy S22 Ultra için birçok sızıntı teknoloji dünyasında dolaşıyor. Ultra’nın Gorilla Glass Victus ile beraber gelmesi bekleniyor. Ayrıca ekran özelliklerinin LTPO AMOLED olarak birkaç gün öncesinde sunuldu. 5000 mAh bir bataryaya sahip olan Galaxy S22 Ultra’yı 45 W hızlı şarj desteği ile şarj edebilirsiniz.

Lansman için söylentiler her geçen gün artarken, Samsung’un önümüzdeki günlerde konu hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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