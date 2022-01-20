Samsung Galaxy A53’ün Arka Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy A53 son zamanlarda manşetlerde yer alıyor. Birçok platformda görünen telefonun arka tasarımı ortaya çıktı. Gelin telefonun canlı görüntülerine birlikte bakalım.

Yeni görüntüler, Galaxy A53‘e dair önceki raporlarla uyumlu ve kamera kısmında beş adet sensör gösteriyor. Görsele bakınca dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu ve bir LED flaşla geleceğini görüyoruz.

Şimdiye kadarki bilgilere göre 64MP ana sensör, 32MP ultra geniş, 5MP makro lens ve 5MP derinlik sensörü ile geliyor. Ön tarafta ise cihazın 12 MP selfie kamerası ile gelmesini bekliyoruz.

Galaxy A53, 120Hz yenileme hızına sahip 6.46 inç FHD+ AMOLED panele sahip olacak. Cihazın farklı bölgeler için Snapdragon ve Exynos işlemci modellerini sunmasını bekliyoruz.