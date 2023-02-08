Galaxy S24, Apple A16 Bionic’e Kıyasla Daha İyi Bir İşlemciyle Gelecek! 

Samsung Galaxy S23 serisi geçtiğimiz günlerde marka tarafından piyasaya çıkmıştı. Seri, üç farklı akıllı telefondan oluşuyor; Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra. Seri, özel bir Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi de beraberinde getiriyor.

Marka buna “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” adını veriyor. Ve standart modelle karşılaştırıldığında daha güçlü CPU ve GPU’ya sahip. Şimdi, internette dolaşan bir rapor Samsung Galaxy S24 serisinin, Apple’ın A16 Bionic’inden daha güçlü olduğu bildirilen bir Snapdragon işlemci sunacağını iddia ediyor.

İnternette, Samsung’un yeni üst düzey akıllı telefonlarında Qualcomm işlemci kullanmaya devam edeceğini söyleyen güçlü söylentiler var. Bunlar, Galaxy S24 serisinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanmasını hedefliyor. Gen 2 işlemci, Apple’ın A15 Bionic işlemciyle kafa kafaya rekabet edecek kadar güçlüydü. Yeni Apple iPhone 15 serisi bir A16 Bionic işlemciye sahip olacak.

Kaynaĝımız, Qualcomm Snapdragon Gen 3’ün Geekbench sonucunun bir resmini yayınladı. Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdek testinde 1.930 puan alırken, çok çekirdek testinde 6.236 puan aldı. Karşılaştırmalı olarak, Apple A16 Bionic çok çekirdekli testte 5.380 puan ve tek çekirdekli testte 1.870 puan aldı.

Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 3’ün performansı çok çekirdekli cephede sırasıyla %15 ve %3 daha iyi. Önümüzdeki yıl S24 serisinin Apple ile çok daha iyi rekabet etmesi bekleniyor.