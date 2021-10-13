Galaxy Unpacked Part 2 Etkinliği, 20 Ekim’de Yapılacak

Samsung, şirketin “Galaxy Unpacked Part 2” adını verdiği lansman etkinliği için davetiyeler gönderdi. Etkinlik 20 Ekim’de gerçekleşecek. Fakat etkinlikte neyin tanıtılacağını henüz bilmiyoruz.

İlginç bir şekilde Samsung etkinliği, yeni M1X destekli Mac’ler için 18 Ekim’deki Apple etkinliğinden sadece birkaç gün sonra; ve 19 Ekim’deki Google Pixel 6 serisi lansman etkinliğinden bir gün sonra planlıyor.

Samsung’un bu yeni Galaxy Unpacked Part 2 etkinliğini açıklayan bir gönderisi; Galaxy cihazları için bir tür kişiselleştirmeye işaret ediyor. Gönderide şöyle yazıyor: “Kullanıcılarımız çok yönlü ve hayatı çok renkli, ilginç ve benzersiz şekillerde yaşıyor. Bu nedenle, her gün kullandıkları teknoloji onların bireyselliğini yansıtmalıdır. Samsung’un teknoloji aracılığıyla kendini ifade etmek için ve nasıl yeni deneyimler sunduğunu görmek için; 20 Ekim’de Galaxy Unpacked Part 2’ye katılın.”

Şu anda etkinlik hakkında pek bir şey bilinmese de Samsung; Galaxy telefonları için yeni renk seçenekleri veya markanın yakın zamanda piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonları için tam özelleştirme konusunda ipuçları verebilir.

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