Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4, Snapdragon 8 Gen 1 Plus İşlemciyle Gelecek

Yavaş yavaş Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 ile ilgili bilgiler bir araya geliyor. Son zamanlarda telefonların renk seçenekleri gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi yeni bir sızıntıya göre, yakında çıkacak olan Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4; Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcisine sahip olacak.

Yeni bir kaynak, telefonların teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Yani Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4’ün performansında bir artış bekleyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 1 Plus’ın, 8. Nesil 1’den %10 daha hızlı ve daha fazla güç verimli olmasını bekliyoruz.

Önceki raporlar, Z Fold 4’ün aynı 4.400 mAh pil ile geleceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak Z Flip 4’ün Flip 3’ten daha büyük bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bize Galaxy Z Flip 4‘ün toplam pil kapasitesinin 3.303 mAh olduğu söylendi. Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci ile donatılmış olmaları muhtemel olduğundan, her iki telefondan da daha iyi pil ömrü bekleyebiliriz.

Özelliklerden bahsedecek olursak, Z Flip 4’ün daha büyük 2 inçlik bir kapak ekranına sahip olmasını bekliyoruz. Fold 4’ün gelişmiş kamera sensörlerine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Son sızıntılar, akıllı telefonların yeni renklerle geleceğini de ortaya koydu.