Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 Özellikleri Sızdırıldı

Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle beraber piyasaya çıkan akıllı telefonlarda gelişme gösteriyor. Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 üzerinde çalışıyor. Bazı Asya ülkelerinde bu akıllı telefonlarla ilgili birkaç özellikleri sızdırıldı.

Şu ana kadar çıkan sızıntılar henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak sızan bilgiler herkesin heyecanlanmasına sebep oldu. Galaxy Z Fold4‘te iki adet ön kamerası ve arkada dört adet kamerası ile piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Galaxy Z Fold4, tam 6 kamera ile piyasada olacak.

Çıkan sızıntılara göre Samsung’un bu akıllı telefonlarının kamerası, güncel piyasanın en iyi olacak. Ayrıca Fold4, önceki sürümünden daha hafif bir ağırlığa sahip olacak. Bu durum, kullanıcının konforunu artıracak. Özellikle su ve toz direnci ile hemen hemen her ortamda güvenle kullanılabilecek. Fold4’ün pil kapasitesi hemen hemen Fold3 ile aynı şekilde olacak.

Sıra geldi Flip4’ten sızan bilgilere. Çıkan sızıntılar bizlere gösteriyor ki, görünüş ve teknik açıdan Fold4’e çok benzeyecek. Ayrıca Flip4’te de genel olarak cihaz sağlamlığına önem verilecek. Flip4’te Flip3 ile aynı pil kapasitesine sahip olacak. Flip4, 2022‘nin yaz aylarında raflarda olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzde uzun bir zaman dilimi var. Bu cihazların daha çok gelişip, değişeceğini bizlere gösteriyor. Sızan bilgiler çok az olsa da, kafamızda bir taslak oluşmasına olanak sağlıyor. Samsung, büyük bir karar alıp tüm bu sızıntıların aksine değişimler gösterebilir. Net bir bilgiyi, Samsung‘un resmi açıklamaları ile öğrenecek gibi duruyoruz.

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