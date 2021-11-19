Samsung Galaxy A13, bu ay görücüye çıkacak

Samsung Galaxy A13‘ün lansmanı yakında gerçekleşebilir. Son raporlar, Kasım 2020’de resmiyet kazanan Galaxy A12‘nin üst modeli olan telefon hakkında; önemli bilgiler verdi. Galaxy A13’ün tasarımı da ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A12, su damlası çentikli bir ekrana; yanda bir parmak izi tarayıcıya ve kare şeklinde bir kamera modülüne sahipti. Galaxy A13’ün görüntüleri, ön tasarımı koruyacağını ancak dikey üçlü kamera ünitesine sahip olacağını gösteriyor.

Cihazın sol kenarında bir SIM tepsisi yuvası bulunurken; karşı tarafında bir parmak izi sensörü ile bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç düğmesi yer alıyor. Raporlara göre, akıllı telefon siyah, beyaz, mavi ve turuncu gibi çeşitli renklerle gelecek.

Galaxy A13 5G bir FHD + çözünürlük üreten 6,48 inçlik IPS LCD panele sahip olacak. Cihazın yüksek yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Selfie’ler için 8 megapiksel ön kamera sunacak ve arka panelinde 50 megapiksel ana kamera; 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lens yer alacak.

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