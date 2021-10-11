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Samsung Galaxy A13 5G, Konsept Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor!

Samsung Galaxy A13, A12'nin HD+ çözünürlüklü ekranına kıyasla bir yükseltme olan 90 Hz yenileme hızına ve Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.48 inç LCD ekranla gelecek. Öndeki kamera için ekranın üstünde bir su damlası çentiği olacak.

Ayşen Sıla

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Samsung-Galaxy-A13-5G

Samsung şu anda Samsung Galaxy A13 adlı uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şimdi bu yeni bütçe dostu telefonun konsept tasarımı ortaya çıktı. Galaxy A12‘nin yerini alacak telefon, çeşitli iyileştirmeler sunacak.

Samsung Galaxy A13, A12’nin HD+ çözünürlüklü ekranına kıyasla bir yükseltme olan; 90 Hz yenileme hızına ve Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.48 inç LCD ekranla gelecek. Öndeki kamera için ekranın üstünde bir su damlası çentiği olacak.

Kamera bölümünde, telefon f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ISOCELL JN1 ana kamera; 5 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile gelecek. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera olacak.

Samsung-Galaxy-A13-5G

Telefonun bir MediaTek Dimensity işlemciyle gelmesini bekliyoruz. Telefon iki bellek yapılandırmasıyla gelecek. 64 GB dahili depolamaya sahip 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip 6 GB RAM sunacak. Güvenlik için cihazın güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü de olacak.

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KaynakYoutube

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