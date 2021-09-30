Samsung Galaxy A33 Geliyor – Tüm Detaylar

Son raporlar, Samsung’un 2022 için Galaxy A13, Galaxy A53 ve Galaxy A73 gibi birkaç yeni A serisi telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin Galaxy A33 üzerinde de çalıştığını ortaya koyuyor. Adından da anlaşılacağı gibi cihaz, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A32 cep telefonunun yerini alacak.

Şu anda Galaxy A33’ün teknik özellikleri hakkında bir bilgi yok. Galaxy A32 5G Ocak ayında satışa sunulduğu için A33’ün 2020’nin ilk aylarında piyasaya çıkması bekleniyor. A32 serisinden farklı olarak A33, yalnızca 5G versiyonunda gelebilir.

Samsung Galaxy S22 serisinin Ocak ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Muhtemelen A33, S22 modelleri piyasaya çıktıktan sonra duyurulacak. Galaxy A32 5G 720 x 1600 piksel bir HD + çözünürlük için destek taşınan 6.5 inç TFT ekrana sahipti.

Cihazda, Dimensity 720 işlemci, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı, One UI tabanlı Android 11 işletim sistemi bulunuyordu. 13 megapiksel kameraya sahip telefonda 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü, 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil vardı. A33 de benzer özelliklere sahip olabilir..

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