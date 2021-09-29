Samsung Galaxy F42 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung nihayet Hindistan’da Galaxy F42 5G‘yi piyasaya sürdü. Beklendiği gibi, bu akıllı telefon yeniden markalanmış bir Galaxy Wide 5 olarak karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Wide 5 ise kendisi, Galaxy A22 5G‘nin bir versiyonu olarak satışa sunulmuştu. Gelin Samsung Galaxy F42’ye yakından bir göz atalım.

Samsung Galaxy F42 5G

Samsung Galaxy F42 5G diğer Galaxy F serisi telefonlar gibi plastik bir yapı sunuyor. Yakışıklı, 1080 x 2400 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Infinity-V ekran (LCD) vaat ediyor.

Akıllı telefon, 6GB/8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 700 işlemci tarafından destekleniyor. Bağlantı için çift SIM, 5G (12 bant), çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte geliyor.

Arka tarafta telefon, 64MP ana sensör, 5MP ultra geniş lens ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise çentikte 8 MP’lik bir lens var. Ayrıca sağ tarafta bir parmak izi sensörü de bulunuyor.

Telefon, Android 11 tabanlı One UI Core 3.1 çalıştırıyor. Son olarak, cihaz 167,2 x 76.4 x 9.0 mm boyutlarında ve 15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleniyor.

Matte Aqua ve Matte Black renk seçeneklerindeki Galaxy F42 5G, yaklaşık 290 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Cihaz, 3 Ekim‘den itibaren Flipkart, Samsung.com ve belirli perakende mağazalarında satılacak.