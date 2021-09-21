Samsung Galaxy F42 5G, 29 Eylül’de Tanıtılacak!

Samsung’un 29 Eylül’de yeni bir telefon duyurması bekleniyor. Son gelen haberlere dayanarak şirket, söz konusu tarihte Galaxy F42 5G‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.

Bu ayın başlarında ortaya çıkan sızdırılmış bilgiler, Samsung’un söz konusu tarihte Galaxy M52 5G ve Galaxy F42 5G olmak üzere iki cep telefonunu piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Kısa süre önce Güney Koreli şirketin, Amazon Hindistan üzerinden satışa sunulacak olan M52‘yi 28 Eylül’de piyasaya süreceği de doğrulandı.

Bu nedenle, Galaxy F42 5G’nin 29 Eylül’de resmiyet kazanması muhtemel. Samsung, akıllı telefonun gelişini henüz doğrulamadı. Raporlar, yakın zamanda Güney Kore’de piyasaya sürülen Galaxy Wide5‘in yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini ortaya koydu.

Bu arada Galaxy F42 5G, Infinity-V çentikli 6,6 inç FHD+ LCD panele sahip olabilir. 8 megapiksellik bir ön kamera ve 64 megapiksel (ana) + 5 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesi sergileyebilir.

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